Ексдепутат з Вінниччини приховав майно та активи на 67 млн грн і намагався виїхати до Польщі — прокуратура

Колишньому депутату з Вінниччини повідомили про підозру у недостовірному декларуванні та незаконному збагаченні.

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому депутату з Вінниччини у недостовірному декларуванні та незаконному збагаченні. За даними слідства, посадовець не задекларував майно на понад 31,8 млн грн, а також набув активів, вартість яких значно перевищує його офіційні доходи.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, у деклараціях за 2022 та 2023 роки колишній депутат не вказав 68 земельних ділянок, 4 житлові будинки, 29 транспортних засобів, комплекси будівель та споруд автозаправних станцій, а також будівлю свинарного комплексу.

Окремо правоохоронці перевірили законність набуття майна у 2022 році. За даними слідства, лише протягом одного року посадовець придбав активів майже на 42 млн грн. Йдеться про 47 земельних ділянок, житловий будинок та три автомобілі бізнес-класу.

Водночас офіційні доходи депутата разом із заощадженнями становили близько 5,3 млн грн. Таким чином, вартість набутого майна більш ніж на 36 млн грн перевищує підтверджені законні доходи. Під час розслідування правоохоронці також встановили, що частину земельних ділянок могли оформлювати на інших осіб.

Допитані у справі свідки повідомили, що отримували землю для подальшого продажу депутату, що могло приховувати реального власника активів.

За даними слідства, під час проведення обшуків підозрюваний намагався виїхати з України до Польщі, однак його затримали неподалік державного кордону.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели десятки санкціонованих обшуків за місцями проживання депутата та пов’язаних із ним осіб. Під час слідчих дій вилучили фінансову документацію, носії інформації, чорнові записи, документи щодо оформлення майна, а також автомобіль Mercedes, який може бути пов’язаний із незаконним збагаченням.

Колишньому депутату інкримінують внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації (ч. 2 ст. 366-2 КК України) та незаконне збагачення (ст. 368-5 КК України у редакції, чинній до 17 червня 2025 року). Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід. Підставою для розслідування стали матеріали НАЗК.

