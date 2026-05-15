Экс-депутат из Винницкой области скрыл имущество и активы на 67 млн ​​грн и пытался выехать в Польшу — прокуратура

13:44, 15 мая 2026
Бывшему депутату из Винницкой области сообщили о подозрении в недостоверном декларировании и незаконном обогащении.
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему депутату из Винницкой области в недостоверном декларировании и незаконном обогащении. По данным следствия, чиновник не задекларировал имущество на более чем 31,8 млн грн, а также приобрел активы, стоимость которых значительно превышает его официальные доходы.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, в декларациях за 2022 и 2023 годы бывший депутат не указал 68 земельных участков, 4 жилых дома, 29 транспортных средств, комплексы зданий и сооружений автозаправочных станций, а также здание свиноводческого комплекса.

Отдельно правоохранители проверили законность приобретения имущества в 2022 году. По данным следствия, только в течение одного года чиновник приобрел активов почти на 42 млн грн. Речь идет о 47 земельных участках, жилом доме и трех автомобилях бизнес-класса.

В то же время официальные доходы депутата вместе со сбережениями составляли около 5,3 млн грн. Таким образом, стоимость приобретенного имущества более чем на 36 млн грн превышает подтвержденные законные доходы. Во время расследования правоохранители также установили, что часть земельных участков могли оформлять на других лиц.

Допрошенные по делу свидетели сообщили, что получали землю для дальнейшей продажи депутату, что могло скрывать реального владельца активов.

По данным следствия, во время проведения обысков подозреваемый пытался выехать из Украины в Польшу, однако был задержан неподалеку от государственной границы.

В рамках уголовного производства правоохранители провели десятки санкционированных обысков по местам проживания депутата и связанных с ним лиц. Во время следственных действий были изъяты финансовая документация, носители информации, черновые записи, документы по оформлению имущества, а также автомобиль Mercedes, который может быть связан с незаконным обогащением.

Бывшему депутату инкриминируют внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины) и незаконное обогащение (ст. 368-5 УК Украины в редакции, действовавшей до 17 июня 2025 года). Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения. Основанием для расследования стали материалы НАПК.

