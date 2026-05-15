Людмилу Макаренко обрано головою Володарського райсуду Київської області

Людмила Макаренко приступить до виконання адміністративних повноважень голови суду з 18 травня.

Володарський районний суд Київської області повідомив, що 11 травня відбулися збори суддів. На порядку денному розглядалося питання щодо обрання голови суду.

За результатами таємного голосування головою Володарського районного суду Київської області обрано Макаренко Людмилу Анатоліївну.

Згідно з рішенням зборів суддів Макаренко Людмила Анатоліївна приступає до виконання адміністративних повноважень голови суду з 18 травня 2026 року.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

