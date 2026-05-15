  1. В Украине

Людмилу Макаренко избрали председателем Володарского райсуда Киевской области

18:46, 15 мая 2026
Людмила Макаренко приступит к исполнению административных полномочий председателя суда с 18 мая.
Володарский районный суд Киевской области сообщил, что 11 мая состоялось собрание судей. На повестке дня рассматривался вопрос об избрании председателя суда.

По результатам тайного голосования председателем Володарского районного суда Киевской области избрана Макаренко Людмила Анатольевна.

Согласно решению собрания судей Макаренко Людмила Анатольевна приступает к исполнению административных полномочий председателя суда с 18 мая 2026 года.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи, в порядке, определенном законом.

