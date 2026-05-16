Обмін посвідки на постійне проживання – у яких випадках проводиться процедура

Обмін посвідки на постійне проживання здійснюється у разі зміни персональних даних, помилок у документі або його непридатності для використання.

Обмін посвідки на постійне проживання проводиться у низці визначених ситуацій, про що інформує міграційна служба Дніпропетровської області.

Зокрема, підставами для обміну є зміна інформації, яка внесена до посвідки, або виявлення помилок у таких даних.

Також обмін здійснюється у разі закінчення строку дії посвідки.

Окремо зазначається, що посвідку необхідно замінити, якщо вона стала непридатною для використання. Йдеться про випадки, коли документ або фотокартка пошкоджені настільки, що неможливо ідентифікувати особу або прочитати персональні дані, включно з прізвищем, ім’ям, датою та місцем народження, інформацією про орган видачі, підписом посадової особи та датою оформлення. Також це стосується пошкоджень серії та номера, виправлень або дефектів, які унеможливлюють зчитування даних, а також змін або пошкоджень інформації на безконтактному електронному носії чи відсутності частини документа.

Підставою для обміну є також досягнення іноземцем або особою без громадянства 25- чи 45-річного віку — у випадку, якщо посвідка не містить безконтактного електронного носія.

Крім того, обмін посвідки проводиться після набрання законної сили рішенням суду, яким скасовано рішення Державної міграційної служби про скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання. У такому разі дозвіл на імміграцію вважається чинним.

