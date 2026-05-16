  В Украине

Замена вида на жительство – в каких случаях проводится эта процедура

08:48, 16 мая 2026
Замена вида на жительство осуществляется в случае изменения личных данных, наличия ошибок в документе или его непригодности к использованию.
Замена вида на жительство проводится в ряде определенных ситуаций, о чем сообщает миграционная служба Днепропетровской области.

В частности, основаниями для замены являются изменение информации, внесенной в удостоверение, или обнаружение ошибок в таких данных.

Также замена осуществляется в случае истечения срока действия удостоверения.

Отдельно отмечается, что удостоверение необходимо заменить, если оно стало непригодным для использования. Речь идет о случаях, когда документ или фотография повреждены настолько, что невозможно идентифицировать лицо или прочитать персональные данные, включая фамилию, имя, дату и место рождения, информацию об органе выдачи, подпись должностного лица и дату оформления. Также это касается повреждений серии и номера, исправлений или дефектов, которые делают невозможным считывание данных, а также изменений или повреждений информации на бесконтактном электронном носителе или отсутствия части документа.

Основанием для замены является также достижение иностранцем или лицом без гражданства 25- или 45-летнего возраста — в случае, если удостоверение не содержит бесконтактного электронного носителя.

Кроме того, замена вида на жительство производится после вступления в законную силу решения суда, отменяющего решение Государственной миграционной службы об аннулировании разрешения на иммиграцию и вида на постоянное жительство. В таком случае разрешение на иммиграцию считается действующим.

миграционная служба

