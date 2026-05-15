  В Україні

На Хмельниччині чоловік стріляв у поліцейських: є загиблий та поранений

15:46, 15 травня 2026
На території Хмельницького району введено спеціальну поліцейську операцію.
У п’ятницю, 15 травня, близько 14:35 у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району під час перевірки документів у водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, скоєно озброєний напад на працівників поліції. Про це повідомила Нацполіція.

Внаслідок інциденту один поліцейський загинув, ще один отримав тілесні ушкодження.

Після стрілянини підозрюваний з місця події втік. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення його місцеперебування та затримання.

«На території Хмельницького району введено спеціальну поліцейську операцію. На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та керівництво поліції області», - заявили у поліції.

 Обставини та мотиви злочину встановлюються.

