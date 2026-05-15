В Хмельницкой области мужчина стрелял в полицейских: есть погибший и раненый

На территории Хмельницкого района введена специальная полицейская операция.

В пятницу, 15 мая, около 14:35 в селе Терловка Летичевской территориальной громады Хмельницкого района во время проверки документов у водителя, который был лишен права управления транспортными средствами по решению суда, совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции. Об этом сообщила Нацполиция.

В результате инцидента один полицейский погиб, еще один получил телесные повреждения.

После стрельбы подозреваемый скрылся с места происшествия. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию.

«На территории Хмельницкого района введена специальная полицейская операция. На месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты и руководство полиции области», — заявили в полиции.

Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.

