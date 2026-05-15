  1. В Украине

В Хмельницкой области мужчина стрелял в полицейских: есть погибший и раненый

15:46, 15 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На территории Хмельницкого района введена специальная полицейская операция.
В Хмельницкой области мужчина стрелял в полицейских: есть погибший и раненый
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 15 мая, около 14:35 в селе Терловка Летичевской территориальной громады Хмельницкого района во время проверки документов у водителя, который был лишен права управления транспортными средствами по решению суда, совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции. Об этом сообщила Нацполиция. 

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В результате инцидента один полицейский погиб, еще один получил телесные повреждения.

После стрельбы подозреваемый скрылся с места происшествия. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию.

«На территории Хмельницкого района введена специальная полицейская операция. На месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты и руководство полиции области», — заявили в полиции. 

Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Фактического проживания отца с ребенком больше не достаточно: позиция Верховного Суда по отсрочке

Статус отца, который самостоятельно воспитывает ребенка, требует полного прекращения родительской правосубъектности матери, а не просто справок из школы или больницы.

На грани возможностей: анализ нагрузки на суды Украины в 2026 году

Более 800 тысяч дел в общих судах и критический дефицит кадров в апелляциях — таковы реалии украинской Фемиды в начале 2026 года.

Пленум ВС раскритиковал изменения в КАС и выступил за сохранение специализации судей

Пленум ВС поднял вопрос о расширении подходов по делам, связанным с решениями ВСП по жалобам на решения дисциплинарных палат.

ВС объяснил, почему наличие алиментов на другого ребёнка не уменьшает автоматически размер новых алиментов

ВС подтвердил, что алименты могут взыскиваться в размере 1/4 дохода на каждого ребёнка отдельно, а обязанность их уплаты возникает со дня подачи иска, даже если отцовство ещё не было установлено судом.

Новый Гражданский кодекс обещает недра народу, но контроль за ними передает государству

Является ли украинский народ реальным собственником недр или только формальным субъектом права?

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]