  1. В Україні

Трамп після візиту до Китаю розглядає варіанти відновлення ударів по Ірану – NYT

08:12, 16 травня 2026
Після повернення з Китаю Дональд Трамп стикнувся з необхідністю прийняти рішення щодо подальших дій стосовно Ірану.
Фото: unian.ua
Президент США Дональд Трамп розглядає варіанти відновлення військових ударів по Ірану, оскільки переговори щодо врегулювання конфлікту зайшли у глухий кут. Про це стверджує The New York Times із посиланням на американських посадовців.

Джерело повідомляє, що після повернення з Китаю Трамп стикнувся з необхідністю прийняти рішення щодо подальших дій стосовно Ірану. Його радники вже підготували плани нових ударів у разі, якщо президент вирішить посилити тиск на Тегеран.

Посадовці США та країн Перської затоки намагаються досягти компромісу, який би спонукав Іран відкрити Ормузьку протоку та дав Трампу змогу оголосити про успіх кампанії.  

Президент США також повідомив, що обговорював Іран із Сі Цзіньпіном, однак не просив чинити тиск на Тегеран.

Водночас у Пентагоні готуються до можливого поновлення операції, яку було призупинено минулого місяця після оголошення перемир’я. Військовий міністр Піт Гегсет заявив у Конгресі, що у Вашингтона «є план ескалації, якщо буде необхідно».

У NYT додають, серед варіантів, які розглядає Вашингтон, – масштабніші бомбардування військових та інфраструктурних об’єктів, а також можливе залучення сил спеціальних операцій для захоплення ядерних матеріалів, що зберігаються в підземних об’єктах.

США Дональд Трамп Іран

