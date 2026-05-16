Трамп после визита в Китай рассматривает варианты возобновления ударов по Ирану – NYT

После возвращения из Китая Дональд Трамп столкнулся с необходимостью принять решение относительно дальнейших действий в отношении Ирана

Фото: unian.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты возобновления военных ударов по Ирану, поскольку переговоры по урегулированию конфликта зашли в тупик. Об этом утверждает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Источник сообщает, что после возвращения из Китая Трамп столкнулся с необходимостью принять решение относительно дальнейших действий в отношении Ирана. Его советники уже подготовили планы новых ударов в случае, если президент решит усилить давление на Тегеран.

Чиновники США и стран Персидского залива пытаются достичь компромисса, который побудил бы Иран открыть Ормузский пролив и дал Трампу возможность объявить об успехе кампании.

Президент США также сообщил, что обсуждал Иран с Си Цзиньпином, однако не просил оказывать давление на Тегеран.

В то же время в Пентагоне готовятся к возможному возобновлению операции, которая была приостановлена в прошлом месяце после объявления перемирия. Министр обороны Пит Хегсет заявил в Конгрессе, что у Вашингтона «есть план эскалации, если это будет необходимо».

В NYT добавляют, среди вариантов, которые рассматривает Вашингтон, — более масштабные бомбардировки военных и инфраструктурных объектов, а также возможное привлечение сил специальных операций для захвата ядерных материалов, хранящихся на подземных объектах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.