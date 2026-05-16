Гаага стане місцем роботи спецтрибуналу для Росії, — Андрій Сибіга

Андрій Сибіга підкреслив, що таким чином процес створення трибуналу переходить із площини обговорень у практичну фазу.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна отримала офіційне підтвердження розміщення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України в Гаазі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у ефірі телемарафону.

За його словами, нідерландська сторона офіційно підтвердила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України базуватиметься саме в Гаазі. Це рішення закріплює подальше інституційне оформлення майбутнього органу міжнародного правосуддя.

Сибіга підкреслив, що таким чином процес створення трибуналу переходить із площини обговорень у практичну фазу.

«Сьогодні ми отримали чітке підтвердження, що місцем розміщення трибуналу буде Гаага. І нідерландська сторона нам це підтвердила. Це також свідчить про те, що створення трибуналу - це вже не абстрактна ідея, а конкретний механізм, і неминуче винні будуть притягнуті до відповідальності за злочин агресії», - сказав Сибіга.

Також він додав, що затвердження в Кишиневі угоди про створення керівного комітету стало важливим кроком у формуванні правової бази майбутнього трибуналу.

За його словами, до ініціативи вже долучилися 37 учасників із різних країн світу, що представляють три континенти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.