  1. В Україні

Гаага стане місцем роботи спецтрибуналу для Росії, — Андрій Сибіга

08:30, 16 травня 2026
Фото: Getty Images
Україна отримала офіційне підтвердження розміщення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України в Гаазі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у ефірі телемарафону.

За його словами, нідерландська сторона офіційно підтвердила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України базуватиметься саме в Гаазі. Це рішення закріплює подальше інституційне оформлення майбутнього органу міжнародного правосуддя.

Сибіга підкреслив, що таким чином процес створення трибуналу переходить із площини обговорень у практичну фазу.

«Сьогодні ми отримали чітке підтвердження, що місцем розміщення трибуналу буде Гаага. І нідерландська сторона нам це підтвердила. Це також свідчить про те, що створення трибуналу - це вже не абстрактна ідея, а конкретний механізм, і неминуче винні будуть притягнуті до відповідальності за злочин агресії», - сказав Сибіга.

Також він додав, що затвердження в Кишиневі угоди про створення керівного комітету стало важливим кроком у формуванні правової бази майбутнього трибуналу.

За його словами, до ініціативи вже долучилися 37 учасників із різних країн світу, що представляють три континенти.

