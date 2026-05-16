  1. В Украине

Гаага станет местом работы спецтрибунала для России, — Андрей Сибига

08:30, 16 мая 2026
Фото: Getty Images
Украина получила официальное подтверждение размещения Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины в Гааге. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона.

По его словам, нидерландская сторона официально подтвердила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины будет базироваться именно в Гааге. Это решение закрепляет дальнейшее институциональное оформление будущего органа международного правосудия.

Сибига подчеркнул, что таким образом процесс создания трибунала переходит из плоскости обсуждений в практическую фазу.

«Сегодня мы получили четкое подтверждение, что местом размещения трибунала будет Гаага. И нидерландская сторона нам это подтвердила. Это также свидетельствует о том, что создание трибунала — это уже не абстрактная идея, а конкретный механизм, и неизбежно виновные будут привлечены к ответственности за преступление агрессии», — сказал Сибига.

Также он добавил, что утверждение в Кишиневе соглашения о создании руководящего комитета стало важным шагом в формировании правовой базы будущего трибунала.

По его словам, к инициативе уже присоединились 37 участников из разных стран мира, представляющих три континента.

