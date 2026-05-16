Гаага станет местом работы спецтрибунала для России, — Андрей Сибига

Андрей Сибига подчеркнул, что таким образом процесс создания трибунала переходит из плоскости обсуждений в практическую фазу.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина получила официальное подтверждение размещения Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины в Гааге. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона.

По его словам, нидерландская сторона официально подтвердила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины будет базироваться именно в Гааге. Это решение закрепляет дальнейшее институциональное оформление будущего органа международного правосудия.

Сибига подчеркнул, что таким образом процесс создания трибунала переходит из плоскости обсуждений в практическую фазу.

«Сегодня мы получили четкое подтверждение, что местом размещения трибунала будет Гаага. И нидерландская сторона нам это подтвердила. Это также свидетельствует о том, что создание трибунала — это уже не абстрактная идея, а конкретный механизм, и неизбежно виновные будут привлечены к ответственности за преступление агрессии», — сказал Сибига.

Также он добавил, что утверждение в Кишиневе соглашения о создании руководящего комитета стало важным шагом в формировании правовой базы будущего трибунала.

По его словам, к инициативе уже присоединились 37 участников из разных стран мира, представляющих три континента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.