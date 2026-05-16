  1. В Україні

Які документи потрібно подавати для оформлення закордонного паспорта

10:19, 16 травня 2026
Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон подається низка документів.
Міграційна служба Дніпропетровської області нагадала, які документи необхідно подавати для оформлення закордонного паспорта.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформлюється:

  • дітям від народження — строком на 4 роки;
  • особам від 16 років — строком на 10 років.

Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон подаються:

- заява-анкета (формується та друкується працівником, який приймає документи);

-  паспорт громадянина України (для осіб, які досягли 14-річного віку);

- свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження (для дітей / оформлення вперше);

- довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі оформлення паспорта вперше із застосуванням засобів Реєстру, якщо на момент народження батьки або один із батьків були іноземцями або особами без громадянства);

- документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження (у разі подання документів законним представником, крім випадків, коли представником є один із батьків);

- документ про сплату адміністративного збору або документ про звільнення від його сплати;

- інформація про задеклароване/зареєстроване місце проживання або про зняття з реєстрації / відсутність відомостей (за наявності: витяг з реєстру територіальної громади, е-паспорт, е-закордонний паспорт, паспорт зразка 1994 року);

- документ про РНОКПП (ідентифікаційний код) або дані про РНОКПП, внесені до паспорта чи свідоцтва про народження (за наявності).

У разі оформлення паспорта особі до 12 років, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та потребує термінового лікування за кордоном (за наявності підтверджуючої довідки), може бути подана фотокартка 10×15 см для сканування зображення.

