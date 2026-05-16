Какие документы нужно подавать для оформления заграничного паспорта

Для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу подается ряд документов.

Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, какие документы необходимо подавать для оформления заграничного паспорта.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу оформляется:

детям с рождения — сроком на 4 года;

лицам от 16 лет — сроком на 10 лет.

Для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу подаются:

заявление-анкета (формируется и распечатывается сотрудником, принимающим документы);

паспорт гражданина Украины (для лиц, достигших 14-летнего возраста);

свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения (для детей / при оформлении впервые);

справка о регистрации лица гражданином Украины (в случае оформления паспорта впервые с применением средств Реестра, если на момент рождения родители или один из родителей были иностранцами или лицами без гражданства);

документ, удостоверяющий личность законного представителя, и документ, подтверждающий полномочия (в случае подачи документов законным представителем, кроме случаев, когда представителем является один из родителей);

документ об уплате административного сбора или документ об освобождении от его уплаты;

информация о задекларированном/зарегистрированном месте проживания или о снятии с регистрации / отсутствии сведений (при наличии: выписка из реестра территориальной громады, е-паспорт, е-загранпаспорт, паспорт образца 1994 года);

документ о РНОКПП (идентификационный код) или данные о РНОКПП, внесенные в паспорт или свидетельство о рождении (при наличии).

В случае оформления паспорта лицу до 12 лет или лицу, которое не может передвигаться самостоятельно в связи с длительным расстройством здоровья и нуждается в срочном лечении за границей (при наличии подтверждающей справки), может быть подана фотография 10×15 см для сканирования изображения.

