Нарахування «дитячих» виплат на єдиний спецрахунок: розширено категорії та строки використання
Виплати за цільовими державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок «Дія.Картки». Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів більше не обмежуватиметься. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.
Зокрема, Постановою Уряду запроваджується єдиний спецрахунок для цільових видів «дитячих» виплат – допомоги для догляду за дитиною до одного року, «єЯсла», «Пакунок малюка» та «Пакунок школяра».
Спеціальний рахунок «Дія.Картка» можна буде відкрити ще до подання заяви – в застосунку обраного банку.
Якщо людина після цього подає заяву на допомогу по догляду за дитиною до 1 року або «єЯсла» — у ЦНАПі, територіальній громаді чи органі Пенсійного фонду — Єдина інформаційна система соціальної сфери Мінсоцполітики автоматично підтягне вже відкритий спецрахунок «Дія.Картка» за лічені секунди.
Якщо ж людина не відкрила спецрахунок «Дія.Картка» заздалегідь, під час подання заяви Єдина система сформує QR-код. За ним можна буде швидко перейти до відкриття «Дія.Картки», завершити подання заяви та отримати виплату значно швидше.
Ті, хто бажає отримувати виплати не через «Дія.Картку», а через Ощадбанк – спецрахунки створюватимуть після звернення до Пенсійного фонду України, ЦНАП або уповноважених посадових осіб територіальних громад – за вже існуючим механізмом.
До того ж, спецрахунки відкриті в Ощадбанку до – залишаються діючими.
Єдині МСС-коди для цільових «дитячих» виплат
Також Уряд уніфікував перелік дозволених напрямів використання коштів (МСС-кодів) для всіх цільових видів «дитячих» виплат. Відтепер допомогу для догляду за дитиною до одного року, «єЯсла», «Пакунок малюка» та «Пакунок школяра» можна використати за такими єдиними МСС-кодами:
Найменування сфери діяльності Код
Служба швидкої допомоги 4119
Книги, періодичні видання та газети 5192
Магазини, що торгують зі зниженими цінами 5310
Бакалійні магазини, супермаркети 5411
Продаж молочних продуктів в роздріб 5451
Спеціалізовані продовольчі магазини 5499
Дитячий одяг 5641
Сімейний одяг 5651
Взуттєві магазини: спеціалізоване дитяче взуття 5661
Продаж електронного обладнання 5732
Аптеки 5912
Магазини спорттоварів 5941
Книжкові магазини 5942
Магазини канцтоварів, офісного та шкільного приладдя 5943
Магазини іграшок 5945
Масажний кабінет 7297
Музеї та виставки 7991
Парки атракціонів, цирки, карнавали, дитячі розважальні центри в торговельно-розважальних центрах 7996
Спортивні клуби, абонементи до спортивних залів 7997
Акваріуми, дельфінарії, звіринці та морські парки 7998
Лікарі (загальна практика) 8011
Лікарі-остеопати 8031
Оптометристи, офтальмологи 8042
Оптика, оптичні товари та окуляри 8043
Ортопеди 8049
Догляд і засоби персонального обслуговування 8050
Лікарні 8062
Практикуючі лікарі, медичні послуги, ніде раніше не класифіковані 8099
Освітні послуги, що не віднесені до інших категорій 8299
Послуги догляду за дітьми 8351
Це дозволить батькам спрямувати кошти на ті потреби дитини, які є першочерговими в конкретний момент.
Вдосконалено терміни використання
Також удосконалено підходи до строків використання державної допомоги. Відтепер кошти цільових «дитячих» виплат не матимуть обмеженого терміну використання, що дозволить сім’ям більш гнучко планувати власні витрати відповідно до потреб дитини.
Про можливість відкриття спецрахунку «Дія.Картка» буде найближчим часом поінформовано спільно з Міністерством цифрової трансформації України. Відкриті з 1 січня 2026 року рахунки залишаються дійсними, на них й надалі будуть надходити кошти.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.