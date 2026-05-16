Нарахування «дитячих» виплат на єдиний спецрахунок: розширено категорії та строки використання

Кабмін унормував нарахування «дитячих» виплат через єдиний спецрахунок.

Виплати за цільовими державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок «Дія.Картки». Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів більше не обмежуватиметься. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Зокрема, Постановою Уряду запроваджується єдиний спецрахунок для цільових видів «дитячих» виплат – допомоги для догляду за дитиною до одного року, «єЯсла», «Пакунок малюка» та «Пакунок школяра».

Спеціальний рахунок «Дія.Картка» можна буде відкрити ще до подання заяви – в застосунку обраного банку.

Якщо людина після цього подає заяву на допомогу по догляду за дитиною до 1 року або «єЯсла» — у ЦНАПі, територіальній громаді чи органі Пенсійного фонду — Єдина інформаційна система соціальної сфери Мінсоцполітики автоматично підтягне вже відкритий спецрахунок «Дія.Картка» за лічені секунди.

Якщо ж людина не відкрила спецрахунок «Дія.Картка» заздалегідь, під час подання заяви Єдина система сформує QR-код. За ним можна буде швидко перейти до відкриття «Дія.Картки», завершити подання заяви та отримати виплату значно швидше.

Ті, хто бажає отримувати виплати не через «Дія.Картку», а через Ощадбанк – спецрахунки створюватимуть після звернення до Пенсійного фонду України, ЦНАП або уповноважених посадових осіб територіальних громад – за вже існуючим механізмом.

До того ж, спецрахунки відкриті в Ощадбанку до – залишаються діючими.

Єдині МСС-коди для цільових «дитячих» виплат

Також Уряд уніфікував перелік дозволених напрямів використання коштів (МСС-кодів) для всіх цільових видів «дитячих» виплат. Відтепер допомогу для догляду за дитиною до одного року, «єЯсла», «Пакунок малюка» та «Пакунок школяра» можна використати за такими єдиними МСС-кодами:

Найменування сфери діяльності Код

Служба швидкої допомоги 4119

Книги, періодичні видання та газети 5192

Магазини, що торгують зі зниженими цінами 5310

Бакалійні магазини, супермаркети 5411

Продаж молочних продуктів в роздріб 5451

Спеціалізовані продовольчі магазини 5499

Дитячий одяг 5641

Сімейний одяг 5651

Взуттєві магазини: спеціалізоване дитяче взуття 5661

Продаж електронного обладнання 5732

Аптеки 5912

Магазини спорттоварів 5941

Книжкові магазини 5942

Магазини канцтоварів, офісного та шкільного приладдя 5943

Магазини іграшок 5945

Масажний кабінет 7297

Музеї та виставки 7991

Парки атракціонів, цирки, карнавали, дитячі розважальні центри в торговельно-розважальних центрах 7996

Спортивні клуби, абонементи до спортивних залів 7997

Акваріуми, дельфінарії, звіринці та морські парки 7998

Лікарі (загальна практика) 8011

Лікарі-остеопати 8031

Оптометристи, офтальмологи 8042

Оптика, оптичні товари та окуляри 8043

Ортопеди 8049

Догляд і засоби персонального обслуговування 8050

Лікарні 8062

Практикуючі лікарі, медичні послуги, ніде раніше не класифіковані 8099

Освітні послуги, що не віднесені до інших категорій 8299

Послуги догляду за дітьми 8351

Це дозволить батькам спрямувати кошти на ті потреби дитини, які є першочерговими в конкретний момент.

Вдосконалено терміни використання

Також удосконалено підходи до строків використання державної допомоги. Відтепер кошти цільових «дитячих» виплат не матимуть обмеженого терміну використання, що дозволить сім’ям більш гнучко планувати власні витрати відповідно до потреб дитини.

Про можливість відкриття спецрахунку «Дія.Картка» буде найближчим часом поінформовано спільно з Міністерством цифрової трансформації України. Відкриті з 1 січня 2026 року рахунки залишаються дійсними, на них й надалі будуть надходити кошти.

