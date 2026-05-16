  1. В Україні

Нарахування «дитячих» виплат на єдиний спецрахунок: розширено категорії та строки використання

12:43, 16 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмін унормував нарахування «дитячих» виплат через єдиний спецрахунок.
Нарахування «дитячих» виплат на єдиний спецрахунок: розширено категорії та строки використання
Фото: msp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Виплати за цільовими державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок «Дія.Картки». Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів більше не обмежуватиметься. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, Постановою Уряду запроваджується єдиний спецрахунок для цільових видів «дитячих» виплат – допомоги для догляду за дитиною до одного року, «єЯсла», «Пакунок малюка» та «Пакунок школяра».

Спеціальний рахунок «Дія.Картка» можна буде відкрити ще до подання заяви – в застосунку обраного банку.

Якщо людина після цього подає заяву на допомогу по догляду за дитиною до 1 року або «єЯсла» — у ЦНАПі, територіальній громаді чи органі Пенсійного фонду — Єдина інформаційна система соціальної сфери Мінсоцполітики автоматично підтягне вже відкритий спецрахунок «Дія.Картка» за лічені секунди.

Якщо ж людина не відкрила спецрахунок «Дія.Картка» заздалегідь, під час подання заяви Єдина система сформує QR-код. За ним можна буде швидко перейти до відкриття «Дія.Картки», завершити подання заяви та отримати виплату значно швидше.

Ті, хто бажає отримувати виплати не через «Дія.Картку», а через Ощадбанк – спецрахунки створюватимуть після звернення до Пенсійного фонду України, ЦНАП або уповноважених посадових осіб територіальних громад – за вже існуючим механізмом.

До того ж, спецрахунки відкриті в Ощадбанку до – залишаються діючими.

Єдині МСС-коди для цільових «дитячих» виплат

Також Уряд уніфікував перелік дозволених напрямів використання коштів (МСС-кодів) для всіх цільових видів «дитячих» виплат. Відтепер допомогу для догляду за дитиною до одного року, «єЯсла», «Пакунок малюка» та «Пакунок школяра» можна використати за такими єдиними МСС-кодами:

Найменування сфери діяльності Код

Служба швидкої допомоги 4119

Книги, періодичні видання та газети 5192

Магазини, що торгують зі зниженими цінами 5310

Бакалійні магазини, супермаркети 5411

Продаж молочних продуктів в роздріб 5451

Спеціалізовані продовольчі магазини 5499

Дитячий одяг 5641

Сімейний одяг 5651

Взуттєві магазини: спеціалізоване дитяче взуття 5661

Продаж електронного обладнання 5732

Аптеки 5912

Магазини спорттоварів 5941

Книжкові магазини 5942

Магазини канцтоварів, офісного та шкільного приладдя 5943

Магазини іграшок 5945

Масажний кабінет 7297

Музеї та виставки 7991

Парки атракціонів, цирки, карнавали, дитячі розважальні центри в торговельно-розважальних центрах 7996

Спортивні клуби, абонементи до спортивних залів 7997

Акваріуми, дельфінарії, звіринці та морські парки 7998

Лікарі (загальна практика) 8011

Лікарі-остеопати 8031

Оптометристи, офтальмологи 8042

Оптика, оптичні товари та окуляри 8043

Ортопеди 8049

Догляд і засоби персонального обслуговування 8050

Лікарні 8062

Практикуючі лікарі, медичні послуги, ніде раніше не класифіковані 8099

Освітні послуги, що не віднесені до інших категорій 8299

Послуги догляду за дітьми 8351

Це дозволить батькам спрямувати кошти на ті потреби дитини, які є першочерговими в конкретний момент.

Вдосконалено терміни використання

Також удосконалено підходи до строків використання державної допомоги. Відтепер кошти цільових «дитячих» виплат не матимуть обмеженого терміну використання, що дозволить сім’ям більш гнучко планувати власні витрати відповідно до потреб дитини.

Про можливість відкриття спецрахунку «Дія.Картка» буде найближчим часом поінформовано спільно з Міністерством цифрової трансформації України. Відкриті з 1 січня 2026 року рахунки залишаються дійсними, на них й надалі будуть надходити кошти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд зобов’язав поручителя сплатити понад 800 тисяч грн за прострочений кредит боржника

Суд підтвердив нарахування інфляційних втрат і 3% річних за невиконане грошове зобов’язання поручителем, що збільшило суму боргу.

В Україні зросла кількість смертельних ДТП з електросамокатами: на 845 ДТП за рік — 19 загиблих

Окремий облік аварій за участю легкого персонального та низькошвидкісного електротранспорту ведеться з 2024 року, що дозволило виокремити цей сегмент у статистиці дорожньої безпеки.

Депутати планують скорегувати порядок оцінки майна у виконавчому провадженні: що буде змінено

Запропоновані зміни мають на меті систематизувати відповідальність оцінювачів та спростити процедури стягнення в банківському секторі.

Фактичного проживання батька з дитиною більше не достатньо: позиція Верховного Суду щодо відстрочки

Статус батька, який самостійно виховує дитину, потребує повного припинення батьківської правосуб'єктності матері, а не просто довідок зі школи чи лікарні.

На межі можливостей: аналіз навантаження на суди України у 2026 році

Понад 800 тисяч справ у загальних судах і критичний дефіцит кадрів в апеляціях — такі реалії української Феміди на початку 2026 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]