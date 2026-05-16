Начисление «детских» выплат на единый спецсчет: расширены категории и сроки использования

Кабмин урегулировал начисление «детских» выплат через единый спецсчет.

Выплаты по целевым государственным программам поддержки семей с детьми можно будет получать на специальный счет «Дія.Картки». Также расширяется перечень доступных категорий для оплаты, а срок использования средств больше не будет ограничиваться. Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

В частности, Постановлением Правительства вводится единый спецсчет для целевых видов «детских» выплат — помощи по уходу за ребенком до одного года, «єЯсла», «Пакунок малюка» и «Пакунок школяра».

Специальный счет «Дія.Картка» можно будет открыть еще до подачи заявления — в приложении выбранного банка.

Если человек после этого подает заявление на помощь по уходу за ребенком до 1 года или «єЯсла» — в ЦНАПе, территориальной громаде или органе Пенсионного фонда — Единая информационная система социальной сферы Минсоцполитики автоматически подтянет уже открытый спецсчет «Дія.Картка» за считанные секунды.

Если же человек не открыл спецсчет «Дія.Картка» заранее, во время подачи заявления Единая система сформирует QR-код. По нему можно будет быстро перейти к открытию «Дія.Картки», завершить подачу заявления и получить выплату значительно быстрее.

Те, кто желает получать выплаты не через «Дія.Картку», а через Ощадбанк — спецсчета будут создаваться после обращения в Пенсионный фонд Украины, ЦНАП или к уполномоченным должностным лицам территориальных громад — по уже существующему механизму.

Кроме того, спецсчета, открытые в Ощадбанке ранее, остаются действующими.

Единые МСС-коды для целевых «детских» выплат

Также Правительство унифицировало перечень разрешенных направлений использования средств (МСС-кодов) для всех целевых видов «детских» выплат. Отныне помощь по уходу за ребенком до одного года, «єЯсла», «Пакунок малюка» и «Пакунок школяра» можно использовать по следующим единым МСС-кодам:

Наименование сферы деятельности — Код

Служба скорой помощи — 4119

Книги, периодические издания и газеты — 5192

Магазины, торгующие со скидками — 5310

Бакалейные магазины, супермаркеты — 5411

Продажа молочных продуктов в розницу — 5451

Специализированные продовольственные магазины — 5499

Детская одежда — 5641

Семейная одежда — 5651

Обувные магазины: специализированная детская обувь — 5661

Продажа электронного оборудования — 5732

Аптеки — 5912

Магазины спорттоваров — 5941

Книжные магазины — 5942

Магазины канцтоваров, офисных и школьных принадлежностей — 5943

Магазины игрушек — 5945

Массажный кабинет — 7297

Музеи и выставки — 7991

Парки аттракционов, цирки, карнавалы, детские развлекательные центры в торгово-развлекательных центрах — 7996

Спортивные клубы, абонементы в спортивные залы — 7997

Аквариумы, дельфинарии, зоопарки и морские парки — 7998

Врачи (общая практика) — 8011

Врачи-остеопаты — 8031

Оптометристы, офтальмологи — 8042

Оптика, оптические товары и очки — 8043

Ортопеды — 8049

Уход и средства персонального обслуживания — 8050

Больницы — 8062

Практикующие врачи, медицинские услуги, нигде ранее не классифицированные — 8099

Образовательные услуги, не отнесенные к другим категориям — 8299

Услуги по уходу за детьми — 8351

Это позволит родителям направлять средства на те потребности ребенка, которые являются первоочередными в конкретный момент.

Усовершенствованы сроки использования

Также усовершенствованы подходы к срокам использования государственной помощи. Отныне средства целевых «детских» выплат не будут иметь ограниченного срока использования, что позволит семьям более гибко планировать собственные расходы в соответствии с потребностями ребенка.

О возможности открытия спецсчета «Дія.Картка» будет в ближайшее время сообщено совместно с Министерством цифровой трансформации Украины. Счета, открытые с 1 января 2026 года, остаются действительными, на них и в дальнейшем будут поступать средства.

