  1. В Україні

Оплата за оформлення ID-картки та закордонного паспорту: на що треба звернути увагу

13:01, 16 травня 2026
Оплатити послуги за оформлення паспортів можна у відділенні банку, терміналах самообслуговування або онлайн.
Міграційна служба нагадала, що окрім пакету необхідних документів для оформлення паспортного документа, заявник також має надати квитанцію про оплату послуги.

Оплатити послуги можна у відділенні банку, терміналах самообслуговування або онлайн.

«Якщо ви здійснюєте оплату за закордонний паспорт дитини, під час внесення інформації необхідно вказувати РНОКПП або свідоцтво про народження дитини, а не батьків!», - підкреслили у відомстві.

Послуга одночасного оформлення. Особливості оплати

Це оформлення ID-картки та закордонного паспорта для однієї особи одночасно. Існує декілька різновидів цієї послуги залежно від кількості документів, проте це завжди ID-картка + один паспорт для виїзду за кордон для себе або декілька для дітей.

Тобто якщо, наприклад, мама або тато звертаються до міграційної служби для оформлення тільки паспортів для виїзду за кордон для себе та дитини - такий випадок не є одночасним оформленням і не може бути оплачений як одна послуга.

Приклад одночасного оформлення – це коли мама або тато оформлює для себе ID-картку, паспорт для виїзду з кордон, а разом з тим паспорти для виїзду за кордон для своїх дітей.

Повернення коштів

Якщо ви оплатили послугу, але з певних причин потреба в її отриманні відпала, ви маєте право повернути кошти. Для цього зверніться з письмовою заявою за встановленою формою до управління ДМС у вашому регіоні та надайте такі документи: заяву, оригінал квитанції, завірені копії паспорта громадянина України та РНОКПП, копію довідки з банка з реквізитами платника. Якщо паспорт оформлювався для дитини, то необхідно додати її свідоцтво про народження. Кошти буде повернено на банківський рахунок протягом 30 днів.

Квитанція про оплату дійсна протягом 3 років як для отримання адміністративної послуги, так і для повернення коштів.

