Оплата за оформление ID-карты и загранпаспорта: на что нужно обратить внимание

13:01, 16 мая 2026
Оплатить услуги по оформлению паспортов можно в отделении банка, терминалах самообслуживания или онлайн.
Миграционная служба напомнила, что помимо пакета необходимых документов для оформления паспортного документа заявитель также должен предоставить квитанцию об оплате услуги.

«Если вы осуществляете оплату за загранпаспорт ребенка, при внесении информации необходимо указывать РНОКПП или свидетельство о рождении ребенка, а не родителей!», — подчеркнули в ведомстве.

Услуга одновременного оформления. Особенности оплаты

Это оформление ID-карты и загранпаспорта для одного лица одновременно. Существует несколько разновидностей этой услуги в зависимости от количества документов, однако это всегда ID-карта + один паспорт для выезда за границу для себя или несколько для детей.

То есть если, например, мама или папа обращаются в миграционную службу для оформления только паспортов для выезда за границу для себя и ребенка — такой случай не является одновременным оформлением и не может быть оплачен как одна услуга.

Пример одновременного оформления — это когда мама или папа оформляет для себя ID-карту, паспорт для выезда за границу, а вместе с тем паспорта для выезда за границу для своих детей.

Возврат средств

Если вы оплатили услугу, но по определенным причинам необходимость в ее получении отпала, вы имеете право вернуть средства. Для этого обратитесь с письменным заявлением установленной формы в управление ГМС в вашем регионе и предоставьте такие документы: заявление, оригинал квитанции, заверенные копии паспорта гражданина Украины и РНОКПП, копию справки из банка с реквизитами плательщика. Если паспорт оформлялся для ребенка, необходимо добавить его свидетельство о рождении. Средства будут возвращены на банковский счет в течение 30 дней.

Квитанция об оплате действительна в течение 3 лет как для получения административной услуги, так и для возврата средств.

