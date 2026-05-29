Лікарі Odrex можуть уникнути вироку у справі про смерть Аднана Ківана через строки давності

У резонансній справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана під час лікування в одеській клініці Odrex судовий процес фактично запускають заново. Після передачі кримінального провадження з Приморського районного суду Одеси до Київського районного суду розгляд справи повернувся на стартову точку.

У юридичному середовищі подібні процесуальні дії можуть сприйматися, як один із класичних механізмів затягування кримінальних проваджень – особливо у справах, де для обвинувачених критичним є фактор часу. Адже якщо до моменту спливу строків давності суд не встигне ухвалити вирок, кримінальне провадження може бути закрите незалежно від того, що саме встановлять медичні експертизи та докази.

Йдеться про кримінальне провадження щодо лікарів клініки Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської, яких судять за ч.1 ст.140 КК України – неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що могло спричинити тяжкі наслідки для пацієнта.

За версією слідства, після операції бізнесмену Аднану Ківану могли не призначити необхідну антибактеріальну терапію та належним чином не відреагувати на післяопераційні ускладнення. У результаті, за висновками експертизи, у пацієнта розвинувся сепсис, який міг стати причиною смерті.

Останні місяці справа наближалася до одного з ключових етапів – дослідження медичної складової провадження. Суд мав перейти до аналізу медичної документації, висновків експертиз та заслуховування незалежного експерта-онколога.

Цей етап є визначальним у справах про лікарську недбалість. Адже судді не є фахівцями у сфері медицини і не можуть самостійно оцінити, чи відповідали дії лікарів клінічним протоколам, чи правильно була обрана тактика лікування, чи своєчасно медики реагували на ускладнення та чи не було втрачено критично важливий для пацієнта час.

Медичний експерт «перекладає» складні клінічні процеси на мову юридичних фактів. І на цьому етапі суд отримує відповіді на ключові питання: чи були порушення стандартів лікування, чи належно велася медична документація та чи існує причинно-наслідковий зв’язок між діями медиків і смертю пацієнта.

Саме у цей момент процес несподівано повернувся на самий початок. Після рішення про зміну підсудності справа фактично заходить у новий цикл розгляду. І значно важливішим у цій ситуації є навіть не сам факт зміни суду, а її процесуальні наслідки. Такі провадження самі по собі розглядаються довго: судово-медичні експертизи, великі обсяги документації, необхідність заслуховування профільних спеціалістів та складність встановлення причинно-наслідкового зв’язку між діями лікарів і наслідками для пацієнта розтягують процес на роки.

У такій ситуації будь-яке процесуальне рішення, яке «обнуляє» розгляд або повертає справу на попередні стадії, автоматично працює на користь обвинувачених.

Оскільки лікарів Odrex судять за ч.1 ст.140 КК України, у справі діє трирічний строк давності. Це означає, що суд має обмежений проміжок часу, аби встигнути завершити розгляд кримінального провадження та ухвалити вирок, який набуде законної сили. Якщо ж до моменту спливу строків цього не станеться – кримінальне провадження може бути закрите незалежно від змісту медичних доказів, висновків експертиз та встановлених судом обставин.

У такому випадку постраждала родина Аднана Ківана може так і не отримати юридичної відповіді на головне питання цієї справи – чи були дії або бездіяльність лікарів Odrex причиною смерті бізнесмена. А сам судовий процес ризикує завершитися не оцінкою медичних доказів та винесенням вироку, а спливом процесуального часу.

Фактично це означає, що лікарі, яких обвинувачують у неналежному виконанні професійних обовʼязків, можуть уникнути кримінальної відповідальності не через спростування доказів або доведену невинуватість, а через завершення строків давності.

