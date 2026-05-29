Врачи Odrex могут избежать приговора по делу о смерти Аднана Кивана из-за сроков давности

В резонансном деле о смерти бизнесмена Аднана Кивана во время лечения в одесской клинике Odrex судебный процесс фактически запускают заново. После передачи уголовного производства из Приморского районного суда Одессы в Киевский районный суд рассмотрение дела вернулось на стартовую точку.

В юридической среде подобные процессуальные действия могут восприниматься как один из классических механизмов затягивания уголовных производств — особенно в делах, где для обвиняемых критическим является фактор времени. Ведь если до момента истечения сроков давности суд не успеет вынести приговор, уголовное производство может быть закрыто независимо от того, что именно установят медицинские экспертизы и доказательства.

Речь идет об уголовном производстве в отношении врачей клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, которых судят по ч.1 ст.140 УК Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, что могло повлечь тяжкие последствия для пациента.

По версии следствия, после операции бизнесмену Аднану Кивану могли не назначить необходимую антибактериальную терапию и должным образом не отреагировать на послеоперационные осложнения. В результате, согласно выводам экспертизы, у пациента развился сепсис, который мог стать причиной смерти.

Последние месяцы дело приближалось к одному из ключевых этапов — исследованию медицинской составляющей производства. Суд должен был перейти к анализу медицинской документации, выводов экспертиз и заслушиванию независимого эксперта-онколога.

Этот этап является определяющим в делах о врачебной халатности. Ведь судьи не являются специалистами в сфере медицины и не могут самостоятельно оценить, соответствовали ли действия врачей клиническим протоколам, правильно ли была выбрана тактика лечения, своевременно ли медики реагировали на осложнения и не было ли потеряно критически важное для пациента время.

Медицинский эксперт «переводит» сложные клинические процессы на язык юридических фактов. И на этом этапе суд получает ответы на ключевые вопросы: были ли нарушения стандартов лечения, надлежащим ли образом велась медицинская документация и существует ли причинно-следственная связь между действиями медиков и смертью пациента.

Именно в этот момент процесс неожиданно вернулся в самое начало. После решения об изменении подсудности дело фактически входит в новый цикл рассмотрения. И значительно более важным в этой ситуации является даже не сам факт смены суда, а ее процессуальные последствия. Такие производства сами по себе рассматриваются долго: судебно-медицинские экспертизы, большие объемы документации, необходимость заслушивания профильных специалистов и сложность установления причинно-следственной связи между действиями врачей и последствиями для пациента растягивают процесс на годы.

В такой ситуации любое процессуальное решение, которое «обнуляет» рассмотрение или возвращает дело на предыдущие стадии, автоматически работает в пользу обвиняемых.

Поскольку врачей Odrex судят по ч.1 ст.140 УК Украины, по делу действует трехлетний срок давности. Это означает, что у суда есть ограниченный промежуток времени, чтобы успеть завершить рассмотрение уголовного производства и вынести приговор, который вступит в законную силу. Если же к моменту истечения сроков этого не произойдет — уголовное производство может быть закрыто независимо от содержания медицинских доказательств, выводов экспертиз и установленных судом обстоятельств.

В таком случае пострадавшая семья Аднана Кивана может так и не получить юридический ответ на главный вопрос этого дела — были ли действия или бездействие врачей Odrex причиной смерти бизнесмена. А сам судебный процесс рискует завершиться не оценкой медицинских доказательств и вынесением приговора, а истечением процессуального времени.

Фактически это означает, что врачи, которых обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, могут избежать уголовной ответственности не из-за опровержения доказательств или доказанной невиновности, а из-за истечения сроков давности.

