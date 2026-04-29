Оцінка дій лікаря у кримінальних провадженнях за статтею 140 КК: правові критерії чи емоційні аргументи

Яку роль у таких провадженнях відіграють суб’єктивні чинники та як формується підхід суду до їх оцінки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Судово-медичні експертизи, протоколи лікування та емоційна складова у тактиці захисту – розбираємо, що є визначальним для розгляду судом справ про медичну недбалість за ст. 140 КК України.

Судовий розгляд кримінальних проваджень щодо неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками (ст. 140 КК України) дедалі частіше перетворюється на майданчик для протистояння двох кардинально різних підходів: суворого дотримання нормативно-правових критеріїв та використання інструментів емоційного впливу.

У справах, де ціною питання є людське життя, сторона захисту нерідко апелює до суб'єктивних чинників. Як то довірливих стосунків між лікарем і пацієнтом, багаторічного досвіду фахівця або його публічної репутації. Водночас сторона обвинувачення та потерпілі наполягають на пріоритеті об'єктивних даних. Що саме є фундаментом для правосуддя у медичних справах та чи можуть суб'єктивні чинники бути легітимними аргументами у кримінальному процесі – досліджуємо у цьому матеріалі.

Тактика емоційного захисту

У резонансних процесах щодо медичної недбалості захист часто обирає стратегію «гуманізації» обвинуваченого. Серед найпоширеніших аргументів, які використовують адвокати, можна виділити наступні: апеляцію до тривалих довірливих стосунків і багаторічного звернення пацієнта до конкретного фахівця, використання суб’єктивної вдячності у вигляді листування, акцент на професійному бекграунді та наукових досягненнях лікаря.

Така тактика покликана змістити фокус судового розгляду з об’єктивного аналізу професійних дій медика на його особистісну характеристику та загальні заслуги перед галуззю. Через апеляцію до емоційної складової захист намагається створити презумпцію «неможливості помилки» з боку фахівця такого рівня, підміняючи юридичний аналіз дотримання клінічних протоколів морально-етичними категоріями.

Правова лінія: домінанта об'єктивних даних

На противагу емоційним аргументам, закон вимагає оцінки дій лікаря через призму стандартів та доказів. Ключовими елементами тут виступають:

Судово-медична експертиза (СМЕ): це основний доказ, що дає відповідь на питання чи був допущений дефект надання допомоги і чи перебуває він у причинно-наслідковому зв'язку зі смертю або ускладненнями. Клінічні протоколи та стандарти: будь-яке «авторське бачення» лікаря має закінчуватися там, де починається порушення затвердженого МОЗ протоколу. Суд оцінює відповідність дій медика алгоритмам, які мінімізують ризики для хворого. Медична документація: історія хвороби, призначень та результати лабораторних досліджень є первинними джерелами інформації для суду.

Тож юридичний фундамент у справах про медичну недбалість залишається незмінним. У кримінальному процесі за ст. 140 КК України медична документація, СМЕ та відповідність лікування медичним протоколам мають безумовний пріоритет над суб'єктивним сприйняттям.

Нагадаємо, що у Приморському районному суді Одеси триває розгляд резонансної справи щодо можливого неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками приватної клініки Odrex, що призвело до смерті пацієнта бізнесмена Аднан Ківан. На лаві підсудних, перебувають хірург Віталій Русаков та онколог Марина Бєлоцерковська.

За версією обвинувачення, дії медиків могли не відповідати встановленим стандартам надання медичної допомоги, що й стало предметом судового розгляду.

Водночас сторона захисту наполягає на відсутності складу злочину. У ході судового розгляду адвокати обвинуваченого Віталія Русакова використовують, зокрема, аргументацію, що апелює до характеру взаємин між лікарем і пацієнтом. Під час судових засідань вони демонстрували спільні фотографії лікаря з Аднаном Ківаном, а також цитували особисту переписку, в якій пацієнт висловлював подяку за увагу та комунікацію.

Зокрема, у вступній промові захист Русакова наголошував, що за кілька днів до смерті пацієнт дякував лікарю. А це, на їхню думку, спростовує твердження про можливу байдужість з боку медика. У такий спосіб захист обґрунтовує позицію про відсутність ознак неналежного ставлення до пацієнта, підкреслюючи, що лікар перебував із ним на зв’язку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.