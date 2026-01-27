В «Оdrex» запевняють, що клініка не несе відповідальності за шкоду здоровʼю та смерть пацієнтів

Під час заходу приватна клініка «Odrex» представила свою позицію та юридичну оцінку ситуації щодо розслідувань навколо неї.

У Києві, 27 січня, пройшла пресконференція «Розслідування без контролю: як державний тиск руйнує лікарню під обстрілами», яку провели представники юридичної компанії MILLER та приватного медичного дому «Odrex».

Під час пресконференції адвокат юридичної компанії MILLER Анна Калинчук, яка представляє клініку «Odrex», заявила, що медичний заклад не несе відповідальності за шкоду здоров’ю пацієнта чи його смерть.

«Щодо запитання, чи створена велика кількість юридичних осіб з метою уникнення відповідальності — це однозначно ні, адже юридичну особу притягнути до відповідальності неможливо», — зазначила Анна Калинчук.

Вона додала, що клініка ніколи не несе відповідальності за лікарські помилки та наголосила, що у відношенні Медичного дому «Odrex» наразі немає відкритих кримінальних проваджень.

Проте, за даними Офісу Генерального прокурора, клініка фігурує щонайменше у 10 кримінальних справах, відкритих за статтями про «шахрайство», «неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником» та «умисне вбивство».

«Загалом відповідно до відомостей ЄРДР територіальними органами Національної поліції в Одеській області розслідується 9 кримінальних проваджень, які стосуються діяльності медичного закладу «Odrex», а саме №12022162510001375 за ч. 2 ст. 190 КК України, № 12021163520000706 за ч. 1 ст.140 КК України, № 12024163520000045 за ч. 1 ст. 115 КК України, №12024163520000433 за ч. 1 ст. 115 КК України, № 12025163470000444 ч. 1 ст. 140 КК України, №12025163520000536 за ч. 1 ст. 115 КК України, №42025163030000187 за ч. З, 4, 5 ст. 190 КК України, № 12016162500002351 за ч.1 ст. 115 КК України, № 12019162500002122 за ч. 1 ст. 140 КК України», — повідомив Офіс Генерального прокурора у відповідь на запит УНН.

Також, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування ще одного кримінального провадження № 42024110000000387 від 14.11.2024 за ч. 1 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником) за фактом смерті бізнесмена Аднана Ківана в «Odrex».

Втім, варто зазначити, що представники клініки відмовилися повідомляти журналістам інформацію про юридичних осіб, пов’язаних із «Odrex». Адвокати Масі Найєм та Анна Калинчук наголосили, що надмірні перевірки та процесуальні дії фактично паралізують роботу медичних закладів. Лікарі змушені витрачати час на бюрократію замість того, щоб рятувати життя.

Крім того, медичний директор «Odrex» Дмитро Гавриченко підтвердив, що заклад перебуває під тиском, але попри складні умови війни продовжує працювати.

Однак під час виступів юристів наголошували на тому, що надмірні перевірки фактично блокують роботу лікарень у тилу.

Однією з тем пресконференції була смерть одеського бізнесмена Аднана Ківана, яка сталася у стінах «Odrex». За даними ЗМІ, після операції йому не були призначені антибіотики. Національна поліція завершила розслідування і передала справу до суду в Одесі. Лікарям Віталію Русакову та Марині Білоцерківській інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків.

Під час конференції журналіст «Судово-юридичної газети» поставив Дмитру Гавриченку два гострі запитання щодо причин звільнення онколога Білоцерківської після смерті Ківана та про дії Русакова. Гавриченко повідомив, що Білоцерківська звільнилася за власним бажанням, а на інші питання відмовився відповідати, посилаючись на таємницю слідства. Тому деякі питання щодо відповідальності лікарів залишилися відкритими.

Водночас у самій клініці «Odrex» переконують, що заклад не несе відповідальності за шкоду здоров’ю та смерть пацієнтів. Проте українське законодавство прямо передбачає відповідальність медичних установ за неналежне виконання професійних обов’язків. Закон «Про охорону здоров’я» та Цивільний кодекс України гарантують право пацієнтів на компенсацію у випадку шкоди, і відповідальність клініки визначається законом, а не її публічними заявами чи договорами.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у період із травня по жовтень 2024 року бізнесмен Адан Ківан проходив лікування в медичному закладі «Odrex». Але порушення під час надання медичної допомоги призвели до його смерті. Двом лікарям клініки було повідомлено про підозру за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило смерть).

