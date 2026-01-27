  1. В Украине

В «Odrex» заявляют, что клиника не несет ответственности за ущерб здоровью и смерть пациентов

17:27, 27 января 2026
Во время мероприятия частная клиника «Odrex» представила свою позицию и юридическую оценку ситуации по расследованиям вокруг неё.
В Киеве 27 января прошла пресс-конференция «Расследование без контроля: как государственное давление разрушает больницу под обстрелами», которую провели представители юридической компании MILLER и частного медицинского дома «Odrex».

Во время пресс-конференции адвокат юридической компании MILLER Анна Калинчук, представляющая клинику «Odrex», заявила, что медицинское учреждение не несет ответственности за ущерб здоровью пациента или его
смерть.

«Что касается вопроса, была ли создана большая количество юридических лиц с целью избежать ответственности — однозначно нет, так как юридическое лицо привлечь к ответственности невозможно», — отметила Анна Калинчук.

Она добавила, что клиника никогда не несет ответственности за врачебные ошибки и подчеркнула, что в отношении Медицинского дома «Odrex» на данный момент нет открытых уголовных производств.

Однако, по данным Офиса Генерального прокурора, клиника фигурирует как минимум в 10 уголовных делах, открытых по статьям о «мошенничестве», «ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей медицинским работником» и «умышленном убийстве».

«В целом, согласно сведениям ЕРДР, территориальными органами Нацполиции в Одесской области расследуется 9 уголовных производств, касающихся деятельности медицинского учреждения «Odrex», а именно №12022162510001375 ч. 2 ст. 190 УК Украины, № 12021163520000706 ч. 1 ст. 140 УК Украины, № 12024163520000045 ч. 1 ст. 115 УК Украины, №12024163520000433 ч. 1 ст. 115 УК Украины, № 12025163470000444 ч. 1 ст. 140 УК Украины, № 12025163520000536 ч. 1 ст. 115 УК Украины, №42025163030000187 ч. 3, 4, 5 ст. 190 УК Украины, № 12016162500002351 ч. 1 ст.115 УК Украины, № 12019162500002122 ч. 1 ст. 140 УК Украины», — сообщил Офис Генерального прокурора в ответ на запрос УНН.

Также Главным следственным управлением Нацполиции Украины проводится досудебное расследование еще одного уголовного производства №42024110000000387 от 14.11.2024 ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее
выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) по факту смерти бизнесмена Аднана Кивана в «Odrex».

Тем не менее, стоит отметить, что представители клиники отказались сообщать журналистам информацию о юридических лицах, связанных с «Odrex».

Адвокаты Маси Найем и Анна Калинчук подчеркнули, что чрезмерные проверки и процессуальные действия фактически парализуют работу медицинских учреждений. Врачи вынуждены тратить время на бюрократию вместо того, чтобы спасать жизни.

Кроме того, медицинский директор «Odrex» Дмитрий Гавриченко подтвердил, что учреждение находится под давлением, но несмотря на сложные условия войны продолжает работать.

Однако во время выступлений юристов отмечалось, что чрезмерные проверки фактически блокируют работу больниц в тылу.

Одной из тем пресс-конференции была смерть одесского бизнесмена Аднана Кивана, которая произошла в стенах «Odrex». По данным СМИ, после операции ему не были назначены антибиотики. Нацполиция завершила расследование и
передала дело в суд в Одессе. Врачам Виталию Русакову и Марине Белоцерковской вменяют ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей.

Во время конференции журналист «Судебно-юридической газеты» задал Дмитрию Гавриченко два острых вопроса о причинах увольнения онколога Белоцерковской после смерти Кивана и о действиях Русакова. Гавриченко сообщил, что Белоцерковская уволилась по собственному желанию, а на другие вопросы отказался отвечать, ссылаясь на тайну следствия. Поэтому некоторые вопросы относительно ответственности врачей остались открытыми.

В то же время в самой клинике «Odrex» уверяют, что учреждение не несет ответственности за ущерб здоровью и смерть пациентов. Однако украинское законодательство прямо предусматривает ответственность медицинских учреждений за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей.

Закон «Об охране здоровья» и Гражданский кодекс Украины гарантируют право пациентов на компенсацию в случае ущерба, и ответственность клиники определяется законом, а не её публичными заявлениями или договорами.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в период с мая по октябрь 2024 года бизнесмен Аднан Киван проходил лечение в медицинском учреждении «Odrex». Но нарушения при оказании медицинской помощи привели к его смерти. Двум врачам клиники было сообщено о подозрении по части 1 статьи 140 УК Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть).

