Оценка действий врача по уголовным производствам по статье 140 УК: правовые критерии или эмоциональные аргументы

Какую роль в таких производствах играют субъективные факторы и как формируется подход суда к их оценке.

Судебно-медицинские экспертизы, протоколы лечения и эмоциональная составляющая в тактике защиты – разбираем, что является определяющим для рассмотрения судом дел о медицинской халатности по ст. 140 УК Украины.

Судебное рассмотрение уголовных производств относительно ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками (ст. 140 УК Украины) всё чаще превращается в площадку для противостояния двух кардинально разных подходов: строгого соблюдения нормативно-правовых критериев и использования инструментов эмоционального воздействия.

В делах, где на кону человеческая жизнь, сторона защиты нередко апеллирует к субъективным факторам. Таким как доверительные отношения между врачом и пациентом, многолетний опыт специалиста или его публичная репутация. В то же время сторона обвинения и потерпевшие настаивают на приоритете объективных данных. Что именно является фундаментом правосудия в медицинских делах и могут ли субъективные факторы быть легитимными аргументами в уголовном процессе – исследуем в этом материале.

Тактика эмоциональной защиты

В резонансных процессах о медицинской халатности защита часто выбирает стратегию «гуманизации» обвиняемого. Среди наиболее распространённых аргументов, которые используют адвокаты, можно выделить следующие: апелляцию к длительным доверительным отношениям и многолетнему обращению пациента к конкретному специалисту, использование субъективной благодарности в виде переписки, акцент на профессиональном бэкграунде и научных достижениях врача.

Такая тактика призвана сместить фокус судебного рассмотрения с объективного анализа профессиональных действий медика на его личностную характеристику и общие заслуги перед отраслью. Через апелляцию к эмоциональной составляющей защита пытается создать презумпцию «невозможности ошибки» со стороны специалиста такого уровня, подменяя юридический анализ соблюдения клинических протоколов морально-этическими категориями.

Правовая линия: доминанта объективных данных

В противовес эмоциональным аргументам, закон требует оценки действий врача через призму стандартов и доказательств. Ключевыми элементами здесь выступают:

Судебно-медицинская экспертиза (СМЭ): это основное доказательство, дающее ответ на вопрос, был ли допущен дефект оказания помощи и находится ли он в причинно-следственной связи со смертью или осложнениями.

Клинические протоколы и стандарты: любое «авторское видение» врача должно заканчиваться там, где начинается нарушение утверждённого Минздравом протокола. Суд оценивает соответствие действий медика алгоритмам, минимизирующим риски для пациента.

Медицинская документация: история болезни, назначения и результаты лабораторных исследований являются первичными источниками информации для суда.

Таким образом, юридический фундамент в делах о медицинской халатности остаётся неизменным. В уголовном процессе по ст. 140 УК Украины медицинская документация, СМЭ и соответствие лечения медицинским протоколам имеют безусловный приоритет над субъективным восприятием.

Напомним, что в Приморском районном суде Одессы продолжается рассмотрение резонансного дела о возможном ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинскими работниками частной клиники Odrex, что привело к смерти пациента бизнесмена Аднан Киван. На скамье подсудимых находятся хирург Виталий Русаков и онколог Марина Белоцерковская.

По версии обвинения, действия медиков могли не соответствовать установленным стандартам оказания медицинской помощи, что и стало предметом судебного рассмотрения.

В то же время сторона защиты настаивает на отсутствии состава преступления. В ходе судебного разбирательства адвокаты обвиняемого Виталия Русакова используют, в частности, аргументацию, апеллирующую к характеру взаимоотношений между врачом и пациентом. Во время судебных заседаний они демонстрировали совместные фотографии врача с Аднаном Киваном, а также цитировали личную переписку, в которой пациент выражал благодарность за внимание и коммуникацию.

В частности, во вступительной речи защита Русакова отмечала, что за несколько дней до смерти пациент благодарил врача. Это, по их мнению, опровергает утверждение о возможном безразличии со стороны медика. Таким образом защита обосновывает позицию об отсутствии признаков ненадлежащего отношения к пациенту, подчёркивая, что врач поддерживал с ним связь.

