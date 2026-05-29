Українців просять не повертати самостійно виплату 1500 грн від держави – ПФУ вас сам знайде

В Україні виникли проблеми з виплатами державної допомоги у розмірі 1500 гривень, яку раніше анонсував уряд для окремих категорій населення. Через технічні збої частина громадян повторно отримала кошти на свої рахунки. Як писала «Судово-юридична газета», про ситуацію повідомили у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.

Наразі на ситуацію відреагував Пенсійний Фонд, який провів заходи контролю виплати одноразової грошової доплати у розмірі 1500 грн. Так, там заявили, що було встановлено поодинокі випадки, коли через технічний збій під час виплати додаткової адресної підтримки окремі громадяни могли повторно отримати кошти.

У відомстві наголосили, що через виявлену помилку жодні соціальні виплати не скасовані. Наразі Пенсійний фонд завершує перевірку правильності проведених нарахувань.

У разі встановлення помилкових повторних виплат повернення коштів здійснюватиметься виключно у передбачений законом спосіб.

Також Пенсійний фонд перевіряє повідомлення про можливе блокування банківських карток, некоректне списання коштів або неналежне інформування отримувачів допомоги.

У відомстві підкреслили, що якщо людина вже використала помилково повторно зараховані кошти, це не стане підставою для припинення чи блокування соціальних виплат. Для кожного такого випадку застосовуватиметься індивідуальний підхід із наданням відповідних роз’яснень.

Громадян закликали не повертати кошти самостійно та за потреби звертатися до територіальних органів Пенсійного фонду для отримання консультацій.

У ПФУ повідомили, що найближчим часом отримувачів індивідуально поінформують про порядок врегулювання ситуації з помилковими нарахуваннями. Також у відомстві пообіцяли переглянути технічні процедури, щоб унеможливити повторення подібних випадків у майбутньому.

