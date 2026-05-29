  1. В Україні

Українців просять не повертати самостійно виплату 1500 грн від держави – ПФУ вас сам знайде

10:32, 29 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Через помилку окремі громадяни могли двічі отримати гроші.
Українців просять не повертати самостійно виплату 1500 грн від держави – ПФУ вас сам знайде
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні виникли проблеми з виплатами державної допомоги у розмірі 1500 гривень, яку раніше анонсував уряд для окремих категорій населення. Через технічні збої частина громадян повторно отримала кошти на свої рахунки. Як писала «Судово-юридична газета», про ситуацію повідомили у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Наразі на ситуацію відреагував Пенсійний Фонд, який провів заходи контролю виплати одноразової грошової доплати у розмірі 1500 грн. Так, там заявили, що було встановлено поодинокі випадки, коли через технічний збій під час виплати додаткової адресної підтримки окремі громадяни могли повторно отримати кошти.

У відомстві наголосили, що через виявлену помилку жодні соціальні виплати не скасовані. Наразі Пенсійний фонд завершує перевірку правильності проведених нарахувань.

У разі встановлення помилкових повторних виплат повернення коштів здійснюватиметься виключно у передбачений законом спосіб.

Також Пенсійний фонд перевіряє повідомлення про можливе блокування банківських карток, некоректне списання коштів або неналежне інформування отримувачів допомоги.

У відомстві підкреслили, що якщо людина вже використала помилково повторно зараховані кошти, це не стане підставою для припинення чи блокування соціальних виплат. Для кожного такого випадку застосовуватиметься індивідуальний підхід із наданням відповідних роз’яснень.

Громадян закликали не повертати кошти самостійно та за потреби звертатися до територіальних органів Пенсійного фонду для отримання консультацій.

У ПФУ повідомили, що найближчим часом отримувачів індивідуально поінформують про порядок врегулювання ситуації з помилковими нарахуваннями. Також у відомстві пообіцяли переглянути технічні процедури, щоб унеможливити повторення подібних випадків у майбутньому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Україна ПФУ грошова допомога

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВРП відсторонила суддю Великої Палати Верховного Суду Жанну Єленіну на час досудового розслідування

Жанну Єленіну, суддю Верховного Суду, відсторонено від здійснення правосуддя за рішенням Вищої ради правосуддя: це тимчасовий процесуальний захід, який застосовується у зв’язку з кримінальним переслідуванням.

Як стягнути аліменти з військовослужбовця: що передбачає закон та як працює механізм утримання

Після рішення суду аліменти з військовослужбовців утримуються з грошового забезпечення через механізм виконавчого провадження.

Українці можуть втратити право на житло через тривале перебування за кордоном

Тривале проживання за кордоном може стати підставою для втрати права користування житлом, однак автоматично такого наслідку закон не передбачає.

Справа про хабар у Верховному Суді: як трирічне розслідування корупції перетворилося на інструмент тиску на суддів

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті» із власних джерел у антикорупційних органів є свої «червоні лінії», через які вони вибірково висувають підозри суддям.

Верховний Суд викрив чергову бізнес-схему: «співпраця» між ФОПами може коштувати 240 тисяч гривень

Чи зможе реєстрація працівника як ФОП та укладення з ним договору про співпрацю захистити від штрафів Держпраці.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]