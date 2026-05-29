Украинцев просят не возвращать самостоятельно выплату 1500 грн от государства – ПФУ сам вас найдет

Из-за ошибки отдельные граждане могли дважды получить деньги.

В Украине возникли проблемы с выплатами государственной помощи в размере 1500 гривен, которую ранее анонсировало правительство для отдельных категорий населения. Из-за технических сбоев часть граждан повторно получила средства на свои счета. Как писала «Судебно-юридическая газета», о ситуации сообщили в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В настоящее время на ситуацию отреагировал Пенсионный фонд, который провел мероприятия по контролю выплаты единовременной денежной доплаты в размере 1500 грн. Так, там заявили, что были установлены единичные случаи, когда из-за технического сбоя при выплате дополнительной адресной поддержки отдельные граждане могли повторно получить средства.

В ведомстве подчеркнули, что из-за выявленной ошибки никакие социальные выплаты не отменены. Сейчас Пенсионный фонд завершает проверку правильности проведенных начислений.

В случае установления ошибочных повторных выплат возврат средств будет осуществляться исключительно предусмотренным законом способом.

Также Пенсионный фонд проверяет сообщения о возможной блокировке банковских карт, некорректном списании средств или ненадлежащем информировании получателей помощи.

В ведомстве подчеркнули, что если человек уже использовал ошибочно повторно зачисленные средства, это не станет основанием для прекращения или блокировки социальных выплат. Для каждого такого случая будет применяться индивидуальный подход с предоставлением соответствующих разъяснений.

Граждан призвали не возвращать средства самостоятельно и при необходимости обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда для получения консультаций.

В ПФУ сообщили, что в ближайшее время получателей индивидуально проинформируют о порядке урегулирования ситуации с ошибочными начислениями. Также в ведомстве пообещали пересмотреть технические процедуры, чтобы исключить повторение подобных случаев в будущем.

