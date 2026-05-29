  1. В Украине

Украинцев просят не возвращать самостоятельно выплату 1500 грн от государства – ПФУ сам вас найдет

10:32, 29 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Из-за ошибки отдельные граждане могли дважды получить деньги.
Украинцев просят не возвращать самостоятельно выплату 1500 грн от государства – ПФУ сам вас найдет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине возникли проблемы с выплатами государственной помощи в размере 1500 гривен, которую ранее анонсировало правительство для отдельных категорий населения. Из-за технических сбоев часть граждан повторно получила средства на свои счета. Как писала «Судебно-юридическая газета», о ситуации сообщили в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В настоящее время на ситуацию отреагировал Пенсионный фонд, который провел мероприятия по контролю выплаты единовременной денежной доплаты в размере 1500 грн. Так, там заявили, что были установлены единичные случаи, когда из-за технического сбоя при выплате дополнительной адресной поддержки отдельные граждане могли повторно получить средства.

В ведомстве подчеркнули, что из-за выявленной ошибки никакие социальные выплаты не отменены. Сейчас Пенсионный фонд завершает проверку правильности проведенных начислений.

В случае установления ошибочных повторных выплат возврат средств будет осуществляться исключительно предусмотренным законом способом.

Также Пенсионный фонд проверяет сообщения о возможной блокировке банковских карт, некорректном списании средств или ненадлежащем информировании получателей помощи.

В ведомстве подчеркнули, что если человек уже использовал ошибочно повторно зачисленные средства, это не станет основанием для прекращения или блокировки социальных выплат. Для каждого такого случая будет применяться индивидуальный подход с предоставлением соответствующих разъяснений.

Граждан призвали не возвращать средства самостоятельно и при необходимости обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда для получения консультаций.

В ПФУ сообщили, что в ближайшее время получателей индивидуально проинформируют о порядке урегулирования ситуации с ошибочными начислениями. Также в ведомстве пообещали пересмотреть технические процедуры, чтобы исключить повторение подобных случаев в будущем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Украина ПФУ денежная помощь

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Как взыскать алименты с военнослужащего: что предусматривает закон и как работает механизм удержания

После решения суда алименты с военнослужащих удерживаются из денежного обеспечения через механизм исполнительного производства.

Украинцы могут потерять право на жильё из-за длительного пребывания за границей

Длительное проживание за границей может стать основанием для утраты права пользования жильём, однако автоматически такого последствия закон не предусматривает.

Дело о взятке в Верховном Суде: как трехлетнее расследование коррупции превратилось в инструмент давления на судей

Как стало известно «Судебно-юридической газете» из собственных источников у антикоррупционных органов есть свои «красные линии», из-за которых они выборочно предъявляют подозрения судьям.

Верховный Суд разоблачил очередную бизнес-схему: «сотрудничество» между ФЛП может стоить 240 тысяч гривен

Сможет ли регистрация работника как ФОП и заключение с ним договора о сотрудничестве защитить от штрафов Гоструда.

Нивелирует ли ВСП презумпцию невиновности в ожидании отстранения судей ВС

29 мая 2026 года в Высшем совете правосудия назначено рассмотрение ходатайств заместителя Генерального прокурора — руководителя САП Александра Клименко о временном отстранении от осуществления правосудия судей Верховного Суда: Жанны Елениной, Игоря Железного и Ирины Григорьевой.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]