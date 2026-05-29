  1. В Україні

Чи відповідає магазин за особисті речі в камері схову: алгоритм дій покупця після крадіжки

15:41, 29 травня 2026
Зникли речі з камери схову магазину: коли можна вимагати повного відшкодування їх вартості.
Камери схову в супермаркетах та торговельних центрах багато покупців сприймають як звичний і безпечний спосіб тимчасово залишити особисті речі під час покупок. Однак інколи після повернення до комірки люди виявляють, що майно зникло або було пошкоджене. У таких випадках виникає закономірне питання: хто повинен компенсувати завдані збитки та які кроки необхідно зробити, щоб захистити свої права і довести факт передачі речей на зберігання.

Якщо після відвідування магазину ви виявили, що залишені у камері схову речі зникли або були пошкоджені, варто негайно зафіксувати факт події та вжити необхідних заходів для захисту своїх прав.

Що робити, якщо з камери схову магазину зникли речі

У разі виявлення крадіжки речей із камери схову насамперед необхідно викликати охорону та адміністрацію магазину та повідомити про подію.

Також слід попросити представників магазину зберегти записи камер відеоспостереження, які можуть допомогти встановити обставини зникнення майна.

Крім того, рекомендується викликати поліцію та детально описати всі речі, які перебували у камері схову.

За можливості варто взяти контакти відвідувачів, які могли бути свідками інциденту.

Як підтвердити передачу речей до камери схову

Факт передачі речей на зберігання може підтверджуватися видачею номерного жетона або іншого знака, який посвідчує прийняття майна на зберігання.

Таке підтвердження використовується, якщо це передбачено законом, іншими актами законодавства або є звичним для такого виду зберігання.

Хто відшкодовує збитки у разі крадіжки або пошкодження речей

У разі втрати або пошкодження майна збитки відшкодовує зберігач.

Якщо речі були викрадені, відшкодування здійснюється у розмірі їх вартості.

Якщо майно пошкоджене, компенсація має покривати суму, на яку зменшилася його вартість.

Якщо через пошкодження річ більше не може використовуватися за своїм призначенням, власник має право відмовитися від неї та вимагати від зберігача повного відшкодування її вартості.

Чи можна подати до суду на магазин через зникнення речей

Якщо адміністрація магазину відмовляється добровільно компенсувати завдані збитки, громадянин має право звернутися до суду з відповідним позовом.

У судовому порядку можна вимагати відшкодування вартості викраденого або пошкодженого майна, якщо врегулювати спір у добровільному порядку не вдалося.

