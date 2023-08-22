ЇЇ визнано винуватою та засуджено до 12 років позбавлення волі.

Верховний Суд залишив у силі вирок судді, яка продовжила здійснювати правосуддя в тимчасово окупованому Криму.

Як установили суди в цьому кримінальному провадженні, будучи суддею Господарського суду АР Крим, громадянка України вчинила державну зраду, а саме: умисно на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України надавала рф як іноземній державі допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Зокрема, після окупації Криму суддя продовжувала здійснювати правосуддя за російським законодавством, а в грудні 2014 року указом президента рф була призначена на посаду судді арбітражного суду.

Вироком районного суду м. Києва колишню суддю України визнано винуватою та засуджено за ч. 1 ст. 111 КК України до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Апеляційний суд залишив це судове рішення без змін.

Колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду відмовила захиснику в задоволенні касаційної скарги, а судові рішення залишила без змін.

З повним текстом судового рішення ККС ВС у справі № 759/4148/17 (провадження № 51–1893 км 23) можна буде ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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