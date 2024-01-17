Проїхала на знак «в'їзд заборонено» — отримала штраф: у Києві покарали водійку, відео

Столичні патрульні зупинили порушницю, винесли на неї постанову та провели з нею профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

В Солом'янському районі Києва водійка автомобіля Chrysler порушила вимоги дорожніх знаків 4.5 «Рух прямо або ліворуч» та 3.21 «В'їзд заборонено» і була оштрафована.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці одразу зупинили порушницю, винесли на неї постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення ПДР) КУпАП та провели з громадянкою профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

У поліції нагадали, що дорожній знак 4.5 «Рух прямо та ліворуч» ПДР дозволяє транспортним засобам рухатися лише в напрямках, які зображені на ньому. Також знак дозволяє здійснювати розворот, якщо це не заборонено іншими дорожніми знаками.

Дорожній знак 3.21 «В'їзд заборонено» забороняє в’їзд усіх транспортних засобів.

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