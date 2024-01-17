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Наслідок поведінки сторони обвинувачення, яка своїми діями значно ускладнила дослідження важливих доказів судом, має тлумачитися на користь захисту, щоб не заохочувати обвинувачення до використання таких прийомів, - ВС

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  1. В Україні

У Києві викрили наркобізнес «із руки в руки»: 11 осіб отримали підозри

15:42, 17 січня 2024
У Києві наркоділки з 2022 року займалися збутом кокаїну та МДМА.
У Києві викрили наркобізнес «із руки в руки»: 11 осіб отримали підозри
Джерело фото: Київська міська прокуратура

У Києві викрили групу наркоділків, які протягом двох років займалися незаконним збутом кокаїну та МДМА. 11 осіб отримали підозру участі в організованій злочинній групі, яка здійснювала реалізацію наркотичних речовин, – повідомила Київська міська прокуратура.

За інформацією слідства, групу очолив 36-річний мешканець Київської області, який керував злочинним об'єднанням з 2022 року та отримував прибуток від незаконного збуту кокаїну та МДМА на території міста. Група складалася з 10 учасників, кожен з яких виконував свої обов'язки – від приймання замовлень до збуту та фасування наркотиків.

Організатор не лише координував дії співучасників, визначав їхні ролі та функції, але й відповідав за «чорну бухгалтерію» та розподіл прибутку. Злочинна діяльність включала пошук клієнтів та здійснення реалізації наркотиків через месенджери, особисті зустрічі та передачу «із руки в руку». За час проведення слідства було проведено 15 оперативних закупок.

Правоохоронці здійснили затримання учасників групи відповідно до процедури, передбаченої ст. 208 КПК України. Зараз організатору повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а іншим учасникам – за ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України. Питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою наразі перебуває на розгляді. Слідство триває, а також вивчається можлива причетність інших осіб до вчинення злочину.

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