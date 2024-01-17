У Києві викрили наркобізнес «із руки в руки»: 11 осіб отримали підозри

У Києві наркоділки з 2022 року займалися збутом кокаїну та МДМА.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

У Києві викрили групу наркоділків, які протягом двох років займалися незаконним збутом кокаїну та МДМА. 11 осіб отримали підозру участі в організованій злочинній групі, яка здійснювала реалізацію наркотичних речовин, – повідомила Київська міська прокуратура.

За інформацією слідства, групу очолив 36-річний мешканець Київської області, який керував злочинним об'єднанням з 2022 року та отримував прибуток від незаконного збуту кокаїну та МДМА на території міста. Група складалася з 10 учасників, кожен з яких виконував свої обов'язки – від приймання замовлень до збуту та фасування наркотиків.

Організатор не лише координував дії співучасників, визначав їхні ролі та функції, але й відповідав за «чорну бухгалтерію» та розподіл прибутку. Злочинна діяльність включала пошук клієнтів та здійснення реалізації наркотиків через месенджери, особисті зустрічі та передачу «із руки в руку». За час проведення слідства було проведено 15 оперативних закупок.

Правоохоронці здійснили затримання учасників групи відповідно до процедури, передбаченої ст. 208 КПК України. Зараз організатору повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а іншим учасникам – за ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України. Питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою наразі перебуває на розгляді. Слідство триває, а також вивчається можлива причетність інших осіб до вчинення злочину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.