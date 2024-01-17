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  1. В Украине

В Киеве разоблачили наркобизнес «из руки в руки»: 11 человек получили подозрения

15:42, 17 января 2024
В Киеве наркодельцы с 2022 года занимались сбытом кокаина и МДМА.
В Киеве разоблачили наркобизнес «из руки в руки»: 11 человек получили подозрения
Источник фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве разоблачили группу наркодельцов, которые в течение двух лет занимались незаконным сбытом кокаина и МДМА. 11 человек получили подозрение участия в организованной преступной группе, которая осуществляла реализацию наркотических веществ, – сообщила Киевская городская прокуратура.

По информации следствия, группу возглавил 36-летний житель Киевской области, который руководил преступным объединением с 2022 года и получал прибыль от незаконного сбыта кокаина и МДМА на территории города. Группа состояла из 10 участников, каждый из которых выполнял свои обязанности - от приема заказов до сбыта и фасовки наркотиков.

Организатор не только координировал действия соучастников, определял их роли и функции, но и отвечал за «черную бухгалтерию» и распределение прибыли. Преступная деятельность включала поиск клиентов и осуществления реализации наркотиков через мессенджеры, личные встречи и передачу «из руки в руку». За время проведения следствия было проведено 15 оперативных закупок.

Правоохранители осуществили задержание участников группы в соответствии с процедурой, предусмотренной ст. 208 УПК Украины. Сейчас организатору сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 307 УК Украины, а другим участникам - по ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 307 УК Украины. Вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сейчас находится на рассмотрении. Следствие продолжается, а также изучается возможная причастность других лиц к совершению преступления.

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