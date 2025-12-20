Чи дійсно над Києвом літав дрон з російським прапором – розповіли в поліції

Відео дрона з російським прапором у центрі столиці виявилось реальним.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція Києва повідомила про перевірку відео, на якому нібито зафіксовано дрон із російським прапором над центром столиці, що ширилося в соцмережах. Спочатку в поліції заявили, що відео – фейк. Проте згодом повідомили, що ніби інцидент справді стався.

«Після додаткової перевірки встановлено, що неідентифікований дрон справді був піднятий у столиці. Деталі події встановлюються», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.