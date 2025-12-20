Действительно ли над Киевом летал дрон с российским флагом – рассказали в полиции

Видео дрона с российским флагом в центре столицы оказалось реальным.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция Киева сообщила о проверке видео, на котором якобы зафиксирован дрон с российским флагом над центром столицы, которое распространялось в соцсетях. Сначала в полиции заявили, что видео – фейк. Однако впоследствии сообщили, что инцидент действительно имел место.

«После дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице. Детали происшествия устанавливаются», – говорится в сообщении правоохранителей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.