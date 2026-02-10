У Верховному суді Британії на телефоні судді увімкнувся подкаст — відео курйозного моменту

Один із суддів випадково натиснув «відтворити» на своєму телефоні, і епізод подкасту транслювався через мікрофони в залі суду.

У Верховному суді Великої Британії минулого тижня стався курйозний інцидент, який на мить перервав судове засідання, пише The Guardian.

Під час виступу одного з адвокатів у залі раптово через судову аудіосистему пролунала гучна репліка голосом Тома Голланда — ведучого популярного історичного подкасту The Rest is History. У записі звучала сатирична імітація покійного президента США Джиммі Картера.

З’ясувалося, що один із суддів випадково натиснув «відтворити» на своєму телефоні, і епізод подкасту транслювався через мікрофони в залі суду. Оскільки засідання записувалося, цей момент потрапив на відео та швидко розійшовся мережею.

На записі чути, як із наростанням гучності заставки адвокат починає сміятися, а лорд Бріґґс — один із суддів — дивиться на свій телефон.

«The Rest Is History. Телефон переведено в беззвучний режим, продовжуйте», — сказав він, викликавши сміх у залі.

Команда подкасту швидко опублікувала відео у соцмережах із підписом: «Що робив Джиммі Картер у Верховному суді минулого тижня?».

Представник Верховного суду підтвердив автентичність відео та повідомив, що лорд Бріґґс негайно вимкнув телефон і перепросив суд.

