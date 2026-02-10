  1. Видео
  В мире

В Верховном суде Британии у судьи на телефоне включился подкаст — видео курьезного момента

23:53, 10 февраля 2026
Один из судей случайно нажал «воспроизвести» на своем телефоне, и эпизод подкаста транслировался через микрофоны в зале суда.
В Верховном суде Великобритании на прошлой неделе произошел курьезный инцидент, который на мгновение прервал судебное заседание, пишет The Guardian.

Во время выступления одного из адвокатов в зале внезапно через судебную аудиосистему раздалась громкая реплика голосом Тома Холланда — ведущего популярного исторического подкаста The Rest Is History. В записи звучала сатирическая имитация покойного президента США Джимми Картера.

Выяснилось, что один из судей случайно нажал «воспроизвести» на своем телефоне, и эпизод подкаста транслировался через микрофоны в зале суда. Поскольку заседание записывалось, этот момент попал на видео и быстро разошелся по сети.

На записи слышно, как с нарастанием громкости заставки адвокат начинает смеяться, а лорд Бриггс — один из судей — смотрит на свой телефон.

«The Rest Is History. Телефон переведен в беззвучный режим, продолжайте», — сказал он, вызвав смех в зале.

Команда подкаста оперативно опубликовала видео в соцсетях с подписью: «Что делал Джимми Картер в Верховном суде на прошлой неделе?».

Представитель Верховного суда подтвердил подлинность видео и сообщил, что лорд Бриггс немедленно выключил телефон и извинился перед судом.

