Екіпаж місії Artemis II облетів Місяць і успішно повернувся на Землю, відео

08:12, 11 квітня 2026
Капсула корабля Orion з астронавтами місячної місії Artemis II успішно приводнилася в Тихому океані.
Екіпаж місії Artemis II облетів Місяць і успішно повернувся на Землю, відео
Космічний корабель Orion з екіпажем місії Artemis II має повернувся на Землю. Група астронавтів успішно приводнилась в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії.

Астронавти подолали рекордну відстань від Землі, яку раніше не досягала жодна людина. Попередній рекорд належав місії «Аполлон-13», який було встановлено ще у 1970 році.

Політ пройшов успішно і всі системи спрацювали штатно. Після приводнення командир корабля Рід Вайзман вийшов на зв'язок із центром управління польотами в Х'юстоні.

«Яка подорож! Ми стабільні. Чотири зелені члени екіпажу», - сказав Вайзман.

Це означає, що всі четверо астронавтів перебувають у чудовій формі.

космос

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Лікарням дозволять ігнорувати цінові пороги на ліки для військових

Цивільні лікарні на відміну від військових госпіталів, обмежені у виборі препаратів і можуть призначати лише ті, що передбачені Кабміном та МОЗ.

Орест Мандзій: що відомо про нове обличчя митної реформи в України

Призначення Ореста Мандзія головою Держмитної служби стало виконанням чергового структурного маяка МВФ та ключовим кроком до реформи митниці.

Із проєкту Цивільного кодексу вилучили норму про «небажання мати дітей» як підставу для розлучення

До Ради подали оновлений проєкт Цивільного кодексу без норм про репродуктивні підстави для розірвання шлюбу.

Штрафи і цифровий контроль: уряд і Рада по-різному бачать підхід до фінансових порушень

У Верховній Раді наголошують на потребі збалансувати штрафи та посилити ефективність фінансового контролю через цифровізацію.

Рейтинг ризику та аудит замість штрафів: Верховна Рада встановила нові правила перевірок бізнесу

Закон про держнагляд впроваджує нові інструменти захисту підприємців, такі як зупинка бізнесу лише через суд та право на консультацію.

