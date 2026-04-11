Екіпаж місії Artemis II облетів Місяць і успішно повернувся на Землю, відео
Космічний корабель Orion з екіпажем місії Artemis II має повернувся на Землю. Група астронавтів успішно приводнилась в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії.
Астронавти подолали рекордну відстань від Землі, яку раніше не досягала жодна людина. Попередній рекорд належав місії «Аполлон-13», який було встановлено ще у 1970 році.
Політ пройшов успішно і всі системи спрацювали штатно. Після приводнення командир корабля Рід Вайзман вийшов на зв'язок із центром управління польотами в Х'юстоні.
«Яка подорож! Ми стабільні. Чотири зелені члени екіпажу», - сказав Вайзман.
Це означає, що всі четверо астронавтів перебувають у чудовій формі.
