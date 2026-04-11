Экипаж миссии Artemis II облетел Луну и успешно вернулся на Землю, видео

Капсула корабля Orion с астронавтами лунной миссии Artemis II успешно приводнилась в Тихом океане.

Космический корабль Orion с экипажем миссии Artemis II вернулся на Землю. Группа астронавтов успешно приводнилась в Тихом океане у побережья Калифорнии.

Астронавты преодолели рекордное расстояние от Земли, которого ранее не достигал ни один человек. Предыдущий рекорд принадлежал миссии «Аполлон-13», который был установлен еще в 1970 году.

Полет прошел успешно, и все системы сработали штатно. После приводнения командир корабля Рид Вайзман вышел на связь с центром управления полетами в Хьюстоне.

«Какое путешествие! Мы стабильны. Четыре зеленых члена экипажа», — сказал Вайзман.

Это означает, что все четверо астронавтов находятся в отличной форме.

