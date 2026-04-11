  1. Видео
  2. / В мире

Экипаж миссии Artemis II облетел Луну и успешно вернулся на Землю, видео

08:12, 11 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Капсула корабля Orion с астронавтами лунной миссии Artemis II успешно приводнилась в Тихом океане.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Космический корабль Orion с экипажем миссии Artemis II вернулся на Землю. Группа астронавтов успешно приводнилась в Тихом океане у побережья Калифорнии.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Астронавты преодолели рекордное расстояние от Земли, которого ранее не достигал ни один человек. Предыдущий рекорд принадлежал миссии «Аполлон-13», который был установлен еще в 1970 году.

Полет прошел успешно, и все системы сработали штатно. После приводнения командир корабля Рид Вайзман вышел на связь с центром управления полетами в Хьюстоне.

 «Какое путешествие! Мы стабильны. Четыре зеленых члена экипажа», — сказал Вайзман.

Это означает, что все четверо астронавтов находятся в отличной форме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

космос

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]