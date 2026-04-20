«Комета» над Києвом виявилася наслідком невдалого запуску супутника, відео

12:10, 20 квітня 2026
Кияни спостерігали яскравий вогняний слід у небі — це був апарат, що згоряв під час входу в атмосферу.
«Комета» над Києвом виявилася наслідком невдалого запуску супутника, відео
Увечері 19 квітня жителі Києва та інших міст України помітили яскравий світловий слід у небі. Багато хто спершу сприйняв його за метеор або навіть комету, однак згодом з’ясувалося: явище має техногенне походження.

За підтвердженням компанії AST SpaceMobile, у небі було видно наслідки невдалого запуску супутника BlueBird 7.

Запуск здійснювали за допомогою ракети New Glenn компанії Blue Origin. Під час польоту другий ступінь ракети не зміг вивести супутник на потрібну орбіту.

У результаті апарат почав втрачати висоту, увійшов у атмосферу Землі та згорів. Саме це спричинило яскравий вогняний шлейф, який і бачили очевидці над Україною.

У Blue Origin вже визнали запуск неуспішним. У компанії наголосили, що ключовим критерієм запуску є не повернення першого ступеня, а доставка корисного навантаження на задану орбіту. У цьому випадку досягти мети не вдалося.

Обставини збою другого ступеня наразі уточнюються.

