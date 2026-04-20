«Комета» над Киевом оказалась следствием неудачного запуска спутника, видео

12:10, 20 апреля 2026
Киевляне наблюдали яркий огненный след в небе — это был аппарат, сгорающий при входе в атмосферу.
«Комета» над Киевом оказалась следствием неудачного запуска спутника, видео
Вечером 19 апреля жители Киева и других городов Украины заметили яркий световой след в небе. Многие сначала приняли его за метеор или даже комету, однако позже выяснилось: явление имеет техногенное происхождение.

По подтверждению компании AST SpaceMobile, в небе были видны последствия неудачного запуска спутника BlueBird 7.

Запуск осуществлялся с помощью ракеты New Glenn компании Blue Origin. Во время полета вторая ступень ракеты не смогла вывести спутник на нужную орбиту.

В результате аппарат начал терять высоту, вошел в атмосферу Земли и сгорел. Именно это вызвало яркий огненный шлейф, который и видели очевидцы над Украиной.

В Blue Origin уже признали запуск неуспешным. В компании подчеркнули, что ключевым критерием запуска является не возвращение первой ступени, а доставка полезной нагрузки на заданную орбиту. В этом случае достичь цели не удалось.

Обстоятельства сбоя второй ступени в настоящее время уточняются.

