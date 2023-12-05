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  1. В мире

В Нигерии в результате «ложной» атаки погибли более 85 гражданских

20:06, 5 декабря 2023
Военные Нигерии нацелились на террористов, однако погибли по меньшей мере 85 гражданских людей, еще 66 получили ранения.
В Нигерии в результате «ложной» атаки погибли более 85 гражданских
Источник фото: ukrinform
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В Нигерии расследуют атаку военных беспилотников, которая привела к гибели по меньшей мере 85 человек, включая женщин и детей, в северной части Кадуны, - сообщает Reuters.

Вооруженные силы Нигерии, которые получают поддержку от стран, таких как Соединенные Штаты и Великобритания, ведут длительную войну против исламистских повстанцев на северо-востоке. Эти силы также ведут воздушные нападения в других областях страны.

Кадуна, расположенная на расстоянии 163 км от столицы Абуджи, является одним из регионов, которые борются с похищениями с требованием выкупа и преступлениями, совершаемыми вооруженными бандами.

Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями во вторник официально подтвердило гибель по меньшей мере 85 человек и ранения 66 во время нападения.

Президент Нигерии Бола Тинубу, который сейчас находится на климатическом саммите COP28 в Дубае, назвал инцидент в деревне Тундун Бири "несчастным взрывом". Его представитель Аджури Нгелале отметил, что президент лично руководит расследованием и призывает к спокойствию, пока власти тщательно рассматривают несчастный случай.

Власти страны назвали эту атаку "ошибочной" - военные нацелились на террористов, но пострадали гражданские.

Генерал-майор, представитель штаба обороны Нигерии Эдвард Буба сообщил, что воздушное наблюдение выявило перемещение людей, которые являются потенциальной угрозой, и действия были направлены на предотвращение их террористических атак против мирного населения.

Свидетели рассказали, что местные жители собирались на празднование Маулуд, когда после 21:00 раздался громкий взрыв, который привел к панике среди людей.

Нигерия, страна в Западной Африке, является самой населенной страной на континенте, с равным количеством христиан и мусульман. Страна ведет борьбу с радикальными группами-боевиками.

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