Компенсации за разрушенное жилье: общая сумма сертификатов составила 2 млрд гривен, — Елена Шуляк

В первой декаде декабря ожидаются выплаты по жилищным сертификатам, получаемым гражданами, чье жилье было полностью уничтожено.

По программе єВідновлення для собственников жилья, разрушенное в результате российского вторжения, сформированы первые 1000 жилищных сертификатов, в обмен на которые граждане получают новое жилье. Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, количество положительных решений по сертификатам растет. К примеру, первые 500 были сформированы только 10 ноября. То есть, за последний почти месяц их было сформировано вдвое больше.

Шуляк также подчеркнула, что это не последнее сегодня достижение программы, ведь по состоянию на сегодня сумма сформированных жилищных сертификатов пересекла отметку в 2 млрд гривен.

«Для сравнения: этап єВідновлення, касающееся компенсаций за поврежденное жилье, стартовал 10 мая. И на сегодняшний день сумма компенсаций по нему составляет чуть более 3 млрд гривен. естьВосстановление для полностью разрушенного жилья мы запустили 1 августа. И за это время сумма согласованных выплат достигла 2 млрд. Программа набирает обороты – это очевидно. А это в свою очередь означает, что мы будем продолжать ее расширять», – подчеркнула она.

Шуляк объяснила – рост скорости принятия решений по компенсации в рамках этого этапа есть. Восстановление частично зависит и от количества комиссий, работающих над обследованием уничтоженного жилья. Она растет тоже – по состоянию на 21 ноября таких комиссий по Украине было 377, а по состоянию на сегодняшний день уже 401.

«Комиссия должна состоять по меньшей мере из пяти человек: председателя, его заместителя, секретаря и других членов. В состав комиссии могут входить представители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, эксперты и оценщики. Впрочем, обязательным требованием является то, что, по меньшей мере, 30% состава комиссии должны составлять представители общественности», – подчеркнула Шуляк.

Также она добавила, что прописанный на законодательном уровне алгоритм работы комиссий и требования к их составу – эффективен, ведь отказы по программе по уничтоженному жилью сравнительно незначительны. Например, при общем количестве заявлений – 6 929, отказы составляют лишь шестую часть.

Народный депутат также отметила, что с 28 ноября услугу предоставления компенсации за уничтоженное жилье расширили на находящуюся в со собственности недвижимость, то есть каждый совладелец такого жилья теперь может подать соответствующее заявление отдельно. В этом случае предусмотрен отдельный жилищный сертификат. Их может быть столько, сколько совладельцев в квартире или частном доме.

«И меньше чем за неделю мы убедились в том, что эта опция имела большой спрос – уже сейчас мы видим рост количества заявлений от совладельцев жилья. Так, 92,1% мы получаем от заявителей, у жилья которых один собственник, и уже 6,2% заявлений было от заявителей, у жилья которых было 2 совладельца. Есть заявления даже по жилью, у которого 3 совладельца. Пока их всего 1%, но я уверена, что со временем количество таких заявителей будет расти», – отметила глава профильного комитета.

Известно, что в первой декаде декабря ожидаются выплаты по жилищным сертификатам, получаемым гражданами, чье жилье в результате вооруженной агрессии рф было полностью уничтожено. Речь идет о недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке, причем выбирать новое жилье граждане могут по всей территории Украины, а не только там, где расположена уничтоженная квартира.

Эти средства участник программы может потратить только на приобретение нового жилья, причем это может быть квартира в любом городе Украины. То есть если уничтоженная квартира была, например, в Виннице, а владелец сертификата хочет переехать, например, во Львов, программа компенсаций есть Восстановление это позволяет, подытожила Шуляк.

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