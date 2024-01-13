Регистрация украинцев на продление защиты в Чехии: самые частые вопросы и ошибки

В Чехии началась онлайн-регистрация на продление временной защиты до 2025 года.

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Онлайн-регистрация на продление временной защиты в Чехии до 2025 года продолжается в период с 8 января по 15 марта 2024 года. Однако, многие беженцы сталкиваются с трудностями при заполнении данных на веб-сайте, сообщает proukrainu.blesk.cz.

Решение основных проблем, с которыми сталкиваются украинцы:

- Проблемы с доступом к сайту: Некоторые пользователи сталкиваются с сообщением "Адрес доступен только из Чешской Республики". Это может быть связано с тем, что человек пытается зарегистрироваться из другой страны или находится в Чехии, но использует украинский интернет через роуминг.

- Неподтвержденные данные в регистрационной форме: Возникает ситуация, когда данные не подтверждены в регистрационной форме. В этом случае рекомендуется подождать, а не создавать новую учетную запись.

- Ввод номера новой визы: Важно указать номер действующей визы, а не дату получения первой визы.

- Проблемы с заполнением адреса: Вводить адрес следует с помощью выпадающего меню с названием населенного пункта, поскольку вручную это поле не заполнить.

- Определение полей для номера паспорта и визы: Номер документа (паспорта) указывается в поле "Čislo cestovního dokladu", а номер визовой наклейки - в поле "Čislo vizového štitku".

- Другие аспекты регистрации: В частности, отсутствие необходимости указывать школу для ребенка, выбор любого отделения при регистрации и внимательное наблюдение за свободными слотами.

Если у вас возникли проблемы при регистрации и вы не получили информацию в течение 5 рабочих дней, следует воспользоваться информационной линией по телефону +420 974 801 802 для получения официального комментария от специалистов.

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