Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Единая государственная электронная система э-нотариата, — как она будет работать

Кабмин определил порядок работы Единой государственной электронной системы э-нотариата.

Суд отменил решение об отказе в пересечении границы водителю, везшему гуманитарную помощь

Суд указал, что деятельность Госпогранслужбы должна характеризоваться последовательностью и предсказуемостью, что в частности следует из принципа надлежащего управления.

АРМА сможет покупать облигации внутреннего государственного займа за счет арестованных средств в иностранной валюте

По мнению Анастасии Радиной и других инициаторов, покупка АРМА облигаций не нарушит прав владельцев арестованных денежных средств.

На уровне Конституции и закона не предусмотрена возможность Нацбанка регулировать требования по форме отказа от договора банковского вклада, - Верховный Суд

Гражданка решила расторгнуть депозитные договоры с банком, требовала выдать причитающиеся ей средства и начисленные по ним проценты.

«Любое будущее российское вторжение нарушит Устав ООН, основополагающие принципы международного права и серьезно подорвет евроатлантическую безопасность», – какие гарантии предоставила Украине Великобритания

«В случае вооруженного нападения россии на Украину, по запросу любого из участников Участники проведут консультации в течение 24 часов для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии», - говорится в тексте Соглашения.

  1. В мире

Регистрация украинцев на продление защиты в Чехии: самые частые вопросы и ошибки

09:15, 13 января 2024
В Чехии началась онлайн-регистрация на продление временной защиты до 2025 года.
Регистрация украинцев на продление защиты в Чехии: самые частые вопросы и ошибки
Источник фото: Seznam Zprávy
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Онлайн-регистрация на продление временной защиты в Чехии до 2025 года продолжается в период с 8 января по 15 марта 2024 года. Однако, многие беженцы сталкиваются с трудностями при заполнении данных на веб-сайте, сообщает proukrainu.blesk.cz.

Решение основных проблем, с которыми сталкиваются украинцы:

- Проблемы с доступом к сайту: Некоторые пользователи сталкиваются с сообщением "Адрес доступен только из Чешской Республики". Это может быть связано с тем, что человек пытается зарегистрироваться из другой страны или находится в Чехии, но использует украинский интернет через роуминг.

- Неподтвержденные данные в регистрационной форме: Возникает ситуация, когда данные не подтверждены в регистрационной форме. В этом случае рекомендуется подождать, а не создавать новую учетную запись.

- Ввод номера новой визы: Важно указать номер действующей визы, а не дату получения первой визы.

- Проблемы с заполнением адреса: Вводить адрес следует с помощью выпадающего меню с названием населенного пункта, поскольку вручную это поле не заполнить.

- Определение полей для номера паспорта и визы: Номер документа (паспорта) указывается в поле "Čislo cestovního dokladu", а номер визовой наклейки - в поле "Čislo vizového štitku".

- Другие аспекты регистрации: В частности, отсутствие необходимости указывать школу для ребенка, выбор любого отделения при регистрации и внимательное наблюдение за свободными слотами.

Если у вас возникли проблемы при регистрации и вы не получили информацию в течение 5 рабочих дней, следует воспользоваться информационной линией по телефону +420 974 801 802 для получения официального комментария от специалистов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео