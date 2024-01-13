Реєстрація українців на продовження захисту в Чехії: найчастіші питання та помилки

У Чехії розпочалася онлайн-реєстрація на продовження тимчасового захисту до 2025 року.

Джерело фото: Seznam Zprávy

Онлайн-реєстрація на продовження тимчасового захисту в Чехії до 2025 року триває в період з 8 січня по 15 березня 2024 року. Проте, багато біженців стикаються із труднощами під час заповнення даних на веб-сайті, повідомляє proukrainu.blesk.cz.

Вирішення основних проблем, з якими стикаються українці:

Проблеми з доступом до сайту: Деякі користувачі стикаються із повідомленням "Адреса доступна лише з Чеської Республіки". Це може бути пов'язано з тим, що особа намагається зареєструватися з іншої країни або знаходиться в Чехії, але використовує український інтернет через роумінг.

Непідтверджені дані в реєстраційній формі: Виникає ситуація, коли дані не підтверджені в реєстраційній формі. У цьому випадку рекомендується зачекати, а не створювати новий обліковий запис.

Введення номера нової візи: Важливо вказати номер чинної візи, а не дату отримання першої візи.

Проблеми із заповненням адреси: Вводити адресу слід за допомогою випадаючого меню з назвою населеного пункту, оскільки вручну це поле не заповнити.

Визначення полів для номера паспорту та візи: Номер документу (паспорту) вказується у поле "Čislo cestovního dokladu", а номер візової наклейки - у поле "Čislo vizového štitku".

Інші аспекти реєстрації: Зокрема, відсутність необхідності вказувати школу для дитини, вибір будь-якого відділення під час реєстрації та уважне спостереження за вільними слотами.

Якщо у вас виникли проблеми під час реєстрації та ви не отримали інформацію протягом 5 робочих днів, слід скористатися інформаційною лінією за номером +420 974 801 802 для отримання офіційного коментаря від спеціалістів.

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