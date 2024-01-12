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«У разі збройного нападу росії на Україну, на запит будь-якого з Учасників Учасники проведуть консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії», - зазначено у тексті Угоди.

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  1. У світі

ЄС виділить Румунії 126 млн євро на підтримку портів для українського експорту

20:14, 12 січня 2024
Комісія схвалила схему державної допомоги Румунії для підтримки портів, які зіткнулися з збільшенням торгових потоків через війну росії проти України.
ЄС виділить Румунії 126 млн євро на підтримку портів для українського експорту
Джерело фото: Mind.ua
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Європейська комісія вирішила виділити 126 мільйонів євро для підтримки інвестицій у румунські порти, які стали свідками значного зростання торгових потоків після початку повномасштабної війни росії проти України. За інформацією Єврокомісії, ця ініціатива сприятиме полегшенню торгівлі України та відповідає цілям плану дій ЄС «Шляхи солідарності».

За словами віцепрезидента Єврокомісії з конкурентної політики Маргрет Вестагер, схема на суму €126 млн допоможе Румунії у протистоянні вузькій місцевості, виниклій через різке збільшення обсягів товарів, які надходять до портів узбережжя Дунаю та Чорного моря. Ця допомога дозволить портовим операторам більш ефективно обробляти та зберігати товари, зменшуючи блокаду, зумовлену війною Росії проти України. Це також буде сприяти реалізації плану дій ЄС «Шляхи солідарності», не порушуючи надмірну конкуренцію на єдиному ринку.

Гранти до 10 мільйонів євро надаватимуться логістичним компаніям, які працюють у румунських портах на сході ЄС, у каналі Дунай-Чорне море та в «портах-супутниках» Констанци. Програма буде діяти до 31 грудня 2024 року.

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