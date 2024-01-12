Microsoft обігнала Apple та стала найдорожчою компанією у світі

Акції Microsoft різко зросли завдяки лідерству компанії в галузі генеративного штучного інтелекту.

Компанія Microsoft обігнала Apple як найдорожчу компанію світу вперше з 2021 року, змістивши з першого місця акції виробника iPhone. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що акції Microsoft різко зросли завдяки лідерству компанії в галузі генеративного штучного інтелекту, зокрема інвестиціям у виробника ChatGPT OpenAI.

Акції Microsoft закрилися на 0,5% вище, що дало їй ринкову оцінку в $2,859 трлн. Протягом сесії вони зросли на цілих 2%, і компанія короткочасно коштувала $2,903 трлн. Акції Apple закрилися на 0,3% нижче, що дало компанії ринкову капіталізацію в $2,886 трлн.

Microsoft і Apple протягом багатьох років боролися за перше місце на ринку.

Microsoft включила технологію OpenAI в свій набір програмного забезпечення, і цей крок допоміг компанії відновити бізнес у сфері хмарних обчислень у липні-вересні.

Тим часом компанія Apple бореться зі зниженням попиту, зокрема на iPhone. Попит на великому ринку - Китаї - впав, а компанія Huawei стала серйозним конкурентом на китайському ринку.

Акції компанії Apple впали на 3,3% в січні на момент останнього закриття торгів, порівняно з 1,8% зростанням акцій Microsoft.

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