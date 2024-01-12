Декларації родинних зв’язків та доброчесності судді необхідно подавати щороку в період з 1 січня до 30 квітня – ВККС

Декларацію доброчесності судді необхідно подавати після декларації родинних зв’язків судді та декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 11 січня 2024 року внесла зміни до правил подання суддями декларацій родинних зв’язків та доброчесності судді.

Декларацію родинних зв’язків та Декларацію доброчесності судді відтепер необхідно подавати щороку в період з 1 січня до 30 квітня включно. У минулій редакції Закону «Про судоустрій і статус суддів» відповідні декларації необхідно було подати до 1 лютого.

Як зазначили у ВККС, декларацію доброчесності судді необхідно подавати після декларації родинних зв’язків судді та декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що 30 грудня 2023 року набув чинності закон № 3511-IX (відомий також як 10140-д від 17 листопада 2023 року), який передбачає низку змін у Закон «Про судоустрій і статус суддів».

Автор: В’ячеслав Хрипун

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