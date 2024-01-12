Декларации родственных связей и добропорядочности судьи необходимо подавать ежегодно в период с 1 января по 30 апреля – ВККС

Декларацию добропорядочности судьи необходимо подавать после декларации родственных связей судьи и декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Высшая квалификационная комиссия судей 11 января 2024 года внесла изменения в правила подачи судьями деклараций родственных связей и добропорядочности судьи.

Декларацию родственных связей и Декларацию добропорядочности судьи теперь необходимо подавать ежегодно в период с 1 января по 30 апреля включительно. В предыдущей редакции Закона "О судоустройстве и статусе судей" соответствующие декларации необходимо было подать до 1 февраля.

Как отметили в ВККС, декларацию добропорядочности судьи необходимо подавать после декларации родственных связей судьи и декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Напомним, что 30 декабря 2023 года вступил в силу закон № 3511-IX (известный также как 10140-д от 17 ноября 2023 года), предусматривающий ряд изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей».

Автор: Вячеслав Хрипун

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