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  1. В мире

Microsoft обогнала Apple и стала самой дорогой компанией в мире

16:00, 12 января 2024
Акции Microsoft резко выросли благодаря лидерству компании в области генеративного искусственного интеллекта.
Microsoft обогнала Apple и стала самой дорогой компанией в мире
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Компания Microsoft обогнала Apple как самую дорогую компанию мира впервые с 2021 года, сместив с первого места акции производителя iPhone. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что акции Microsoft резко выросли благодаря лидерству компании в области генеративного искусственного интеллекта, в частности, инвестициям в производителя ChatGPT OpenAI.

Акции Microsoft закрылись на 0,5% выше, что дало ей рыночную отметку в $2,859 трлн. В течение сессии они выросли на целых 2% и компания кратковременно стоила $2,903 трлн. Акции Apple закрылись на 0,3% ниже, что предоставило компании рыночную капитализацию в $2,886 трлн.

Microsoft и Apple в течение многих лет сражались за первое место на рынке.

Microsoft включила технологию OpenAI в набор программного обеспечения, и этот шаг помог компании возобновить бизнес в сфере облачных вычислений в июле-сентябре.

Тем временем компания Apple борется с понижением спроса, в том числе на iPhone. Спрос на крупном рынке – Китае – упал, а компания Huawei стала серьезным конкурентом на китайском рынке.

Акции компании Apple упали на 3,3% в январе к моменту последнего закрытия торгов, по сравнению с 1,8% ростом акций Microsoft.

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