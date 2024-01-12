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  1. В мире

ЕС выделит Румынии 126 млн евро на поддержку портов для украинского экспорта

20:14, 12 января 2024
Комиссия одобрила схему государственной помощи Румынии для поддержки портов, которые столкнулись с увеличением торговых потоков из-за войны россии против Украины.
ЕС выделит Румынии 126 млн евро на поддержку портов для украинского экспорта
Источник фото: Mind.ua
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Европейская комиссия решила выделить 126 миллионов евро для поддержки инвестиций в румынские порты, которые стали свидетелями значительного роста торговых потоков после начала полномасштабной войны россии против Украины. По информации Еврокомиссии, эта инициатива будет способствовать облегчению торговли Украины и соответствует целям плана действий ЕС "Пути солидарности".

По словам вице-президента Еврокомиссии по конкурентной политике Маргрет Вестагер, схема на сумму €126 млн поможет Румынии в противостоянии узкой местности, возникшей из-за резкого увеличения объемов товаров, поступающих в порты побережья Дуная и Черного моря. Эта помощь позволит портовым операторам более эффективно обрабатывать и хранить товары, уменьшая блокаду, обусловленную войной россии против Украины. Это также будет способствовать реализации плана действий ЕС "Пути солидарности", не нарушая чрезмерную конкуренцию на едином рынке.

Гранты до 10 миллионов евро будут предоставляться логистическим компаниям, которые работают в румынских портах на востоке ЕС, в канале Дунай-Черное море и в "портах-спутниках" Констанцы. Программа будет действовать до 31 декабря 2024 года.

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