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  1. В мире

Байден поддерживает кандидатуру Марка Рютте на пост генсека НАТО — СМИ

12:40, 22 февраля 2024
Сообщается, что поддержка Байдена, возможно, заставит больше союзников поддержать кандидатуру Рютте.
Байден поддерживает кандидатуру Марка Рютте на пост генсека НАТО — СМИ
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Президент США Джо Байден поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генерального секретаря НАТО, сообщает Politico.

Ожидается, что поддержка Байдена, вероятно, заставит больше союзников поддержать кандидатуру Рютте после месяцев борьбы за этот пост между ним и несколькими европейскими лидерами.

Ранее издание сообщало, что две трети стран НАТО поддерживают кандидатуру премьера Нидерландов на должность руководителя альянса.

Срок полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает в октябре. Союзники из НАТО должны единогласно принять решение о его смене.

Любой кандидат на этот пост должен пройти через Турцию и Венгрию, которые, как отмечает газета, "наибольшие препятствия для принятия новых членов".

Издание отмечает, что Турция попросила заверений, прежде чем поддержать Рютте, в то время как Венгрия имеет давние разногласия с голландским премьером.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что руководство Турции "в принципе благосклонно относится к тому, чтобы Рютте занял место уходящего генсека Йенса Столтенберга", однако Анкара пока не выразила согласия на его кандидатуру.

Премьер Нидерландов считается основным претендентом на пост главы НАТО, ни одна страна пока не выступила против его кандидатуры.

В прошлом году 56-летний Рютте заявил о желании уйти из политики. В этом году он завершает пребывание в должности премьер-министра Нидерландов, которое длилось 13 лет.

Несмотря на широкую поддержку Рютте со стороны больших стран НАТО, включая Францию и Германию, постпреды НАТО до сих пор официально не утвердили его кандидатуру.

В январе Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что страны НАТО работают над возможностью его назначения.

В октябре прошлого года Рютте заявил, что готов принять на себя роль генсека, но на Всемирном экономическом форуме в Давосе отказался комментировать, продолжает ли он баллотироваться в должность.

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